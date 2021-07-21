Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.