21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
ABONE OL
Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

Kurban Bayramı'nın 2. gününde Meteoroloji'den gelen bilgilere göre İstanbul ile Marmara bölgesi için sağanak ve gök gürültülü bir gün bekleniyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde de yer yer yağışlar var. Hava tahmin uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

Hava tahmin uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyararak kuvvetli yağış beklenen illeri açıkladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

"SICAKLIKLARDAN UZAKLAŞIYORUZ"

Avrupa'daki kuvvetli yapış kuzeyimizden yurdumuza giriş yaptı. Bu yağışlar ve göreceli olarak serin havanın Karadeniz'den üzerimize gelmesiyle beraber rekorlar kırdığımız sıcaklıklardan biraz uzaklaştık ve uzaklaşıyoruz önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla sıcaklıklar mevsim normallerine doğru gerileyecek.

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Bu yağışlı hava Marmara dahil olmak üzere Karadeniz kıyılarında da gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bırakacak. Yağışın özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'de etkili olmasını bekliyoruz. Zonguldak, Bartın, Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış beklentimiz var.

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

Rize merkez olmak üzere Trabzon'un doğusu Artvin'in kıyı kesimlerinde neredeyse metrekareye 100 kg kadar miktar bırakacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA