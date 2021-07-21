Dikkat yağış geliyor! Uzman isim canlı yayında il il uyardı
Kurban Bayramı'nın 2. gününde Meteoroloji'den gelen bilgilere göre İstanbul ile Marmara bölgesi için sağanak ve gök gürültülü bir gün bekleniyor. Yurdun çeşitli bölgelerinde de yer yer yağışlar var. Hava tahmin uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Hava tahmin uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyararak kuvvetli yağış beklenen illeri açıkladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"SICAKLIKLARDAN UZAKLAŞIYORUZ"
Avrupa'daki kuvvetli yapış kuzeyimizden yurdumuza giriş yaptı. Bu yağışlar ve göreceli olarak serin havanın Karadeniz'den üzerimize gelmesiyle beraber rekorlar kırdığımız sıcaklıklardan biraz uzaklaştık ve uzaklaşıyoruz önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla sıcaklıklar mevsim normallerine doğru gerileyecek.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Bu yağışlı hava Marmara dahil olmak üzere Karadeniz kıyılarında da gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bırakacak. Yağışın özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'de etkili olmasını bekliyoruz. Zonguldak, Bartın, Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış beklentimiz var.
Rize merkez olmak üzere Trabzon'un doğusu Artvin'in kıyı kesimlerinde neredeyse metrekareye 100 kg kadar miktar bırakacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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