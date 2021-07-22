Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesmek yasak! Çöplük kesim alanı olarak gösterildi

Müslümanların kurban vazifesini yerine getirdiği şu günlerde maalesef Adalar'da kurban kesimi yapılamıyor. CHP'li belediye Burgaz Ada ve Kınalı Ada'da kurban kesimini yasakladı sadece kurban kesimi Büyük Ada'da yapılabiliyor. Büyükada'da yapılan yerse maalesef yetersiz.

Burası Kınalı Ada'da taş ocaklarının bulunduğu mevki burada bir çöplük var. Adalar Belediyesi ise bu çöplüğün bulunduğu noktayı kaymakamlığa kurban kesim alanı olarak sundu fakat kaymakamlıksa sağlık gerekçeleri dolayısıyla burayı kabul etmedi.