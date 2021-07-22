22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesmek yasak! Çöplük kesim alanı olarak gösterildi

Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesmek yasak! Çöplük kesim alanı olarak gösterildi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
ABONE OL
Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesmek yasak! Çöplük kesim alanı olarak gösterildi

Adalar Belediyesi, Kınalı ve Burgaz Ada'da kurban kesimini yasakladı. Kesim için Büyükada'da yer gösterilse de, alanın yetersiz olması nedeniyle vatandaş, Adalar'a yakın olan bölgeleri tercih etti. Öte yandan çöplük alanı kurban kesim alanı olarak gösterildi.

Müslümanların kurban vazifesini yerine getirdiği şu günlerde maalesef Adalar'da kurban kesimi yapılamıyor. CHP'li belediye Burgaz Ada ve Kınalı Ada'da kurban kesimini yasakladı sadece kurban kesimi Büyük Ada'da yapılabiliyor. Büyükada'da yapılan yerse maalesef yetersiz.

Burası Kınalı Ada'da taş ocaklarının bulunduğu mevki burada bir çöplük var. Adalar Belediyesi ise bu çöplüğün bulunduğu noktayı kaymakamlığa kurban kesim alanı olarak sundu fakat kaymakamlıksa sağlık gerekçeleri dolayısıyla burayı kabul etmedi.

Adalar Belediyesi'nin Büyükada'da kurban kesim yeri olarak belirlediği alan sağlık koşullarını karşılıyor fakat yetersiz.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Maalesef kurban kesecek yer mevcut değildir.

- Eskiden kesiliyordu fakat şimdi yeni kanunlara göre belediyenin yer göstermesi lazım. Şu anda göstermedi.

- Adaya hayvan getiremiyoruz. Getirsen bile kesemiyorsun. Seni büyük adaya mahkum ediyorlar. Git kurbanını orada kes ama hijyen yok bir şey yok. Ben nasıl muhafaza edeceğim bu sıcaklarda.

- İki senedir bize müsaade edilmiyor kurban kesmemize. Çok çileler çekiyoruz. Başka yerde kesmek zorunda kalıyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA