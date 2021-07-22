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Türkiye'de ABD tarafından fonlanan medya gerçekleri neler?

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Giriş: 22.07.2021 23:45
Güncelleme:22.07.2021 23:46
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş fonlanan medya kuruluşlarının ortak yönlerini ele aldı. Bu tarz bir olayın bir anda nasıl gündeme geldiğine yönelik tahminlerini açıklayan Kızıltaş, bu kurumların Türkiye'de Erdoğan düşmanlığı kılıfı altında Türkiye düşmanlığı yaptığını ifade etti. Fonlanan kurumların ortak noktalarını da açıklayan Kızıltaş, "Bunların yaptığı yayınları herhangi bir Avrupa ülkesinde yapsanız canınıza okurlar. Bunların Türkiye'de yaptığı şeyi Almanya'da yaparsanız sizi uçururlar." ifadelerini kullandı.
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