2. el otomobil pazarı hareketlendi! 7 milyonun üstünde...

Görkem Konu, "Bu kısıtlamaların kalkması ile beraber satışlarda artış bekliyoruz. Bunun yine geçen seneki rakamları yakalayacağını umut ediyoruz. Geçen sene biz 8 milyon ile kapatmıştık şu anda yaklaşık 1 milyona yakın 600-700 bin adet geriden geliyoruz ama yine 7 milyonun üstünde bir araç satışı gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.