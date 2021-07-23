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2. el otomobil pazarı hareketlendi! 7 milyonun üstünde...

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Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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2. el otomobil pazarı hareketlendi! 7 milyonun üstünde...

İkinci el otomobil pazarı hareketlendi. Tatil sezonunun başlaması ve yasakların kalkması ile satışlarda artış bekleniyor. Satışlarda özellikle 1 ve 3 yaş aralığındaki araçlar ön plana çıkıyor.

Yasakların kalkması, tatil sezonu ve çip krizinin üretimi sekteye uğratması ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. İlk yarıda 3 milyon adede ulaşan ikinci elde satışların da fiyatların da artması bekleniyor.

2. el otomobil pazarı hareketlendi! 7 milyonun üstünde...

Bayram tatili ve yaz mevsiminin satışlar üzerindeki olumlu etkisi 2. el otomobil satışlarında artışa yol açtı. Özellikle 1-3 yaş aralığı araçlar tercihte ön plana çıkarken fiyatlarda da artış yaşanıyor.

2. el otomobil pazarı hareketlendi! 7 milyonun üstünde...

Görkem Konu, "Bu kısıtlamaların kalkması ile beraber satışlarda artış bekliyoruz. Bunun yine geçen seneki rakamları yakalayacağını umut ediyoruz. Geçen sene biz 8 milyon ile kapatmıştık şu anda yaklaşık 1 milyona yakın 600-700 bin adet geriden geliyoruz ama yine 7 milyonun üstünde bir araç satışı gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

2. el otomobil pazarı hareketlendi! 7 milyonun üstünde...

DİZEL ARAÇLAR DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, haziranda en yüksek payı 88 bin 462 satış ve yüzde 65.36 payla yine dizel otomobiller aldı.

2. el otomobil pazarı hareketlendi! 7 milyonun üstünde...

Dizel otomobilleri, 44 bin 208 satış, yüzde 32.66 payla benzinli, 1.467 satış ve yüzde 1,08 payla otogazlı otomobiller takip etti.

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