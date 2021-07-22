AK Parti’den CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi! CHP’nin adayını kim belirleyecek?
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ABD Başkanı Joe Biden'in "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz" sözlerini akıllara getiren bir açıklamada bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soruya yanıt veren savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi. Tepkiler peş peşe geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz." demişti.
CHP'li Lütfü Savaş geçtiğimiz gün katıldığı bir TV programında "Cumhurbaşkanı adayı sadece bilgi ve başarıyla olmuyor. Uluslararası karar vericilerin vereceği işaret edeceği bir isim olacak." sözleri akıllara Biden'ın açıklamalarını getirdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği gözler gündem oldu. Savaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili, "Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği isim olacak" sözlerine tepki yağdı.
AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "CHP-HDP ve İYİ Parti'nin kendi cumhurbaşkanı adaylarını kendilerinin belirleyemeyeceğini ifade ediyorduk. Aslında CHP Hatay Belediye Başkanı Savaş'ın söyledikleri bizim ifadelerimizi doğruluyor. Önlerine dışardan hangi isim konursa onu duyuracaklarını ifade ediyor.
AK Partili Hüseyin Yayman, "Aslında CHP'nin bilinçaltının ortaya çıkmasına yol açtı. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti devletine en saygın milletlerinden birisine cumhurbaşkanı mı seçiyoruz yoksa müstemleke valisini mi seçiyoruz. Biden'ın söylediklerini ve dostlarımızla mütalaa edeceğiz laflarıyla büyük resim ortaya çıkıyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sık sık dostlarımızla iktidar olacağız diyor. İşte bu söylem de Hatay Belediye Başkanı'nın açıklamasıyla yerini bulmuş oldu. "Dostlar Türkiye dışından mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şevket Sabancı kimdir, kaç yaşında öldü? Şevket Sabancı nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
- Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı şartları nedir? 2021 sözleşmeli muhafaza memuru başvuruları ne zaman başlıyor?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için tarih açıklandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...
- 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Sınav yerleri sorgulama!
- Bayramın son günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi!
- Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu?
- Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?
- MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...
- Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor! İşte aranan 7 detay...
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? İşte çalışma saatleri...