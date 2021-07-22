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AK Parti’den CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi! CHP’nin adayını kim belirleyecek?

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Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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AK Parti’den CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi! CHP’nin adayını kim belirleyecek?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ABD Başkanı Joe Biden'in "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz" sözlerini akıllara getiren bir açıklamada bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soruya yanıt veren savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" dedi. Tepkiler peş peşe geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz." demişti.

CHP'li Lütfü Savaş geçtiğimiz gün katıldığı bir TV programında "Cumhurbaşkanı adayı sadece bilgi ve başarıyla olmuyor. Uluslararası karar vericilerin vereceği işaret edeceği bir isim olacak." sözleri akıllara Biden'ın açıklamalarını getirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği gözler gündem oldu. Savaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili, "Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği isim olacak" sözlerine tepki yağdı.

AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "CHP-HDP ve İYİ Parti'nin kendi cumhurbaşkanı adaylarını kendilerinin belirleyemeyeceğini ifade ediyorduk. Aslında CHP Hatay Belediye Başkanı Savaş'ın söyledikleri bizim ifadelerimizi doğruluyor. Önlerine dışardan hangi isim konursa onu duyuracaklarını ifade ediyor.

AK Partili Hüseyin Yayman, "Aslında CHP'nin bilinçaltının ortaya çıkmasına yol açtı. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti devletine en saygın milletlerinden birisine cumhurbaşkanı mı seçiyoruz yoksa müstemleke valisini mi seçiyoruz. Biden'ın söylediklerini ve dostlarımızla mütalaa edeceğiz laflarıyla büyük resim ortaya çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sık sık dostlarımızla iktidar olacağız diyor. İşte bu söylem de Hatay Belediye Başkanı'nın açıklamasıyla yerini bulmuş oldu. "Dostlar Türkiye dışından mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

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