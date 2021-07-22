AK Parti’den CHP’ye “Mandacı Zihniyet” tepkisi! CHP’nin adayını kim belirleyecek?

ABD Başkanı Joe Biden, "Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz." demişti.

CHP'li Lütfü Savaş geçtiğimiz gün katıldığı bir TV programında "Cumhurbaşkanı adayı sadece bilgi ve başarıyla olmuyor. Uluslararası karar vericilerin vereceği işaret edeceği bir isim olacak." sözleri akıllara Biden'ın açıklamalarını getirdi.