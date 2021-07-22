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Bayramın 3. gününde kurban pazarları! Elde kalan kurbanlıklar ne olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Bayramın 3. gününde kurban pazarları! Elde kalan kurbanlıklar ne olacak?

Kurban bayramının 3. günündeyiz ve bugün ikindi namazına kadar kurban ibadete yerine getirilebiliyor. Şimdi kurban pazarlarındaki son duruma bakacağız. Fiyatlarda düşüş var mı? Elde kalan kurbanlıklar ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

A Haber muhabiri Erdal Kuruçay'ın anlattıkları:

"Kurban pazarlarının artık sonuna gelindi. Çadırların söküldüğünü ve dönüşlerin başladığını ifade edebiliriz.

Et ve Balık Kurumu istenilen ölçüde ve miktarınca alabilecek.

Eğer esnaf bunları satmak istiyorsa satabilecekler. Öte yandan götürmek isteyenler de götürebilecekler. Hayvanların neredeyse tamamının satıldığını ve çadırların boşaldığını söyleyebiliriz.

Geçen yıla oranla kurbanlıklar bu yıl yüzde 10 ve 15 oranında yüksek fiyatla satıldı. Bugün ikindi namazına kadar kurban ibadeti yerine getirilebilecek.

Pazarın boşalmasının ardından Üsküdar Belediyesi ekipleri bölgede temizlik ve hijyen çalışmaları yapacak. Kalan atıklar temizlenecekler ve steril bir ortam sağlanacak."

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