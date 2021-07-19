CHP’li Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericiler işaret edecek

"Cumhurbaşkanını uluslararası karar vericiler tespit edecek" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü savaş'ın bu sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yerel bir televizyonun yayınına konuk olan Lütfü Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.