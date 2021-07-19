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CHP’li Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericiler işaret edecek

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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CHP’li Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericiler işaret edecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel bir televizyonda dikkat çekici ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya Savaş, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir" yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanını uluslararası karar vericiler tespit edecek" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü savaş'ın bu sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yerel bir televizyonun yayınına konuk olan Lütfü Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savaş bir süre sonra çarpıcı ifadelerde bulundu. "CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler işaret edecek" dedi. Lütfü Savaş'ın "Uluslararası karar vericiler." diyerek kimleri kast ettiği ise merak konusu oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" cümlesini de akıllara getirdi.

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