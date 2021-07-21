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Mutfaktaki alüminyuma dikkat! Ağır metal zehirlenmesine yol açıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Mutfaktaki alüminyuma dikkat! Ağır metal zehirlenmesine yol açıyor

Alüminyum folyo ısıyla temas ettiğinde muhafaza ettiği yiyeceğin içine alüminyum salmaya başlıyor. Bunu bilmeyenler balığı, sebzeyi bu folyolara sarıp fırına atıyor, yüzeyi çizilmesin diye tost makinesine folyo koyuyor ya da eve gelen yemek alüminyum kapta ısıtılıyor. İşte tüm bunlar zamanla ağır metal zehirlenmesine yol açıyor. Başta beyin olmak üzere organlar zarar görüyor.

Mutfakta yemek hazırlarken veya hazırlanmış yemeği taşımak için kullanılan alüminyum folyo ve kap pek çoğumuza pratik geliyor.

Ancak bu kolaylık vücudumuzda ağır metal zehirlenmesine yol açıyor.

A Haber'e konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, "Isı var olan bu maddenin o yiyeceğe, suya, çorbaya geçişinin sağlıyor. Orada bir reaksiyon, kimyasal bir iletişim oluyor ve bu olayı hızlandırıyor. Isı olmadığı zaman belki çok az bir geçiş olacak ama ısı olduğunda bu bin kat daha fazla geçişle daha kötü yaşıyoruz." dedi.

Ağır metalin vücudumuzda birikmesi başta nörolojik hastalıklara neden oluyor, organlar zarar görüyor.

Dr. Serdar Kızılkaya, "Belki saatlik günlük bile değil saatlik paketleme ve taşıma ile ilgili kullanılmalı. Belki paket servislerde saatlik kullanılabilir. Uzun sürelik hiçbir şekilde önermiyorum." diye konuştu.

Mutfakta metal tercih edilecekse bu mutlaka çelik olmalı. Çelikten ve diğer alternatiflerden daha iyisi ise "cam pişirme ve saklama kapları".

Kızılkaya, "Pandemi nedeniyle alüminyum ince kaplı paketle taşıma çokça arttı. Dışarıdan yemek geldi bu kaplar içerisinde onu direk fırına koymayalım." ifadelerini kullandı.

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