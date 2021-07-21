Mutfaktaki alüminyuma dikkat! Ağır metal zehirlenmesine yol açıyor
Alüminyum folyo ısıyla temas ettiğinde muhafaza ettiği yiyeceğin içine alüminyum salmaya başlıyor. Bunu bilmeyenler balığı, sebzeyi bu folyolara sarıp fırına atıyor, yüzeyi çizilmesin diye tost makinesine folyo koyuyor ya da eve gelen yemek alüminyum kapta ısıtılıyor. İşte tüm bunlar zamanla ağır metal zehirlenmesine yol açıyor. Başta beyin olmak üzere organlar zarar görüyor.
Mutfakta yemek hazırlarken veya hazırlanmış yemeği taşımak için kullanılan alüminyum folyo ve kap pek çoğumuza pratik geliyor.
Ancak bu kolaylık vücudumuzda ağır metal zehirlenmesine yol açıyor.
A Haber'e konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, "Isı var olan bu maddenin o yiyeceğe, suya, çorbaya geçişinin sağlıyor. Orada bir reaksiyon, kimyasal bir iletişim oluyor ve bu olayı hızlandırıyor. Isı olmadığı zaman belki çok az bir geçiş olacak ama ısı olduğunda bu bin kat daha fazla geçişle daha kötü yaşıyoruz." dedi.
Ağır metalin vücudumuzda birikmesi başta nörolojik hastalıklara neden oluyor, organlar zarar görüyor.
Dr. Serdar Kızılkaya, "Belki saatlik günlük bile değil saatlik paketleme ve taşıma ile ilgili kullanılmalı. Belki paket servislerde saatlik kullanılabilir. Uzun sürelik hiçbir şekilde önermiyorum." diye konuştu.
Mutfakta metal tercih edilecekse bu mutlaka çelik olmalı. Çelikten ve diğer alternatiflerden daha iyisi ise "cam pişirme ve saklama kapları".
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 Lisans KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- DGS sonuçları için son dakika gelişmesi! 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih dönemi...
- MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...
- Bekçi alımı tarihi açıklandı mı? EGM ve Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 başvuru şartları...
- MEB ile LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması...
- Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 eğitim takvimi...
- Vedalara doymuyor! Arka Sokaklar'da efsane aile yerle bir oldu! Son ayrılık ise bambaşka...
- Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...
- Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik sağlık durumu nedir? Fatma Girik'in hayatı...
- Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online, yüz yüze...
- Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...