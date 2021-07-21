Mutfaktaki alüminyuma dikkat! Ağır metal zehirlenmesine yol açıyor

A Haber'e konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, "Isı var olan bu maddenin o yiyeceğe, suya, çorbaya geçişinin sağlıyor. Orada bir reaksiyon, kimyasal bir iletişim oluyor ve bu olayı hızlandırıyor. Isı olmadığı zaman belki çok az bir geçiş olacak ama ısı olduğunda bu bin kat daha fazla geçişle daha kötü yaşıyoruz." dedi.