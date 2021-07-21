Anne karnında 'cam kemik' hastalığına yakalanan Ömer Ali'nin yaşam mücadelesi

Türkiye'de nadir görülen bir hastalık cam kemik hastalığı. O hastalığa 2 buçuk yaşındaki Ömer Ali de anne karnında yakalandı. Tek bir küçük hareket onun kemiklerinin kırılmasına neden oluyor. Ama en kötüsü de bu hastalığın tedavisi olmaması. Ömer Ali ameliyatları için yardım bekliyor.