Anne karnında 'cam kemik' hastalığına yakalanan Ömer Ali'nin yaşam mücadelesi
Türkiye’de ender rastlanan ‘’cam kemik’’ hastalığı Ömer Ali’yi anne karnında buldu. 2 buçuk yaşına gelen Ömer Ali’nin hastalığının tedavisi yok ancak ilacı var. A Haber mikrofonlarına konuşan Ömer Ali’nin annesi oğlunun ameliyatları için yardım bekliyor.
Türkiye'de nadir görülen bir hastalık cam kemik hastalığı. O hastalığa 2 buçuk yaşındaki Ömer Ali de anne karnında yakalandı. Tek bir küçük hareket onun kemiklerinin kırılmasına neden oluyor. Ama en kötüsü de bu hastalığın tedavisi olmaması. Ömer Ali ameliyatları için yardım bekliyor.
Hastalık ortaya çıktığında Ömer Ali henüz anne karnında, 7 aylıktı.
Ömer Ali daha 2 buçuk yaşında, minicik bedeniyle dünyada çok nadir görülen cam kemik hastalığıyla savaşıyor ancak bu hastalığın bir tedavisi yok ama ilacı var.
BİR ANNENİN TEK İSTEĞİ OĞLUNUN ACI ÇEKMEDEN TEK BİR GÜN RAHAT UYUMASI
Oğlu Ömer Ali için doktorların ''yaşamaz'' dediğini belirten anne, şimdi oğlunun 2 buçuk yaşına geldiğini ve evladının iyileşmesi için her şeyi yapacağını söyledi.
Günleri hastane köşelerinde geçen aile o süreci şu sözlerle anlattı:
''Ömer en ağır formunu taşıyor. Doğduktan sonra 6 ay yoğun bakımda kaldık. Doktorlar 'hiç umutlanmayın o çocuk buradan çıkmaz' dedi.''
Ömer'in annesi yaşadıklarını, '' Vücudu o kadar hassas ki tek bir hareket bile Ömer Ali'nin kemiklerini kırıyor. Kucağımıza alamıyoruz ağladığında sakinleştiremiyoruz.'' ifadeleriyle dile getirdi.
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