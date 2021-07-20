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Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'da evlat nöbeti bayramda da devam ediyor. Senelerdir yaz kış demeden sabırla evlatla sarılmayı bekleyen aileler HDP'ten kaçırılan evlatlarını geri istedi. Diyarbakır HDP İl Binası önündeki acılı annelere A Haber ekibi mikrofon uzattı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat hasretiyle yanıp tutuşan anneler yaklaşık iki yıldır evlat nöbetine devam ediyor.

HDP İl Binası önünde 'evlat nöbeti' tutan anneler acılarını dile getirdi. Hava sıcaklığının 45 derecenin üstünde olduğu ilde anneler sıcağa aldırış etmeden nöbetini sürdürüyor.

Acılı anneler evlatlarının HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirtti. 2 yıldır nöbete devam eden annelerin bayramı ise buruk geçiyor.

Yüreği yanık evlat nöbeti tutan aileler, ''HDP'den PKK'dan çocuklarımızı geri istiyoruz.'' dedi.

Evlat nöbetindeki acılı anne '' Bize hiç bir bayram gelmedi, 6 yıldır biz bayram yaşamıyoruz'' dedi.

Başka bir anne ise '' Bizim için bayram yoktur. Bizim için bayramlar hüzünlüdür, buruktur. Çünkü 6 yıldır evladımdan ayrı bayram yaşıyorum. Oğlumun geldiği gün bayram yaşarım.'' dedi.

Yüreği yanık anne, oğlu Baran için 10 yıldır nöbete devam ediyor. Oğluna seslenirken gözyaşlarına hakim olamadı ve ''Tarifi yok, evlatlarımı versinler, başka bir şey istemiyorum.'' dedi.

Evlat nöbetindeki anneler sabırla evlatlarını beklerken gözyaşlarına hakim olamıyor.

Evladı için nöbete devam ettiğini belirten anne, ''Bayram gelirse biz üzülüyoruz. Dayanamıyoruz, gücümüz kalmadı.'' dedi.

Evlat nöbetine devam eden acılı baba Süleyman Aydın, ''HDP sessiz kalıyor. Biz bayramda da eylemimize devam ediyoruz. Herkes bayramlaşıyor, kurban kesiyor, biz burada çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. 6 yıldır bayram nedir bilmiyoruz. '' sözleriyle acısını dile getirdi.

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