Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye tarihi müjde! Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinde müjdeyi açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir cumhurbaşkanlığı külliyesi ve parlamento inşa edileceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi Yunanistan'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
A Haber muhabiri Manolis Kostidis'in canlı yayında anlattıkları:
"Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dikkatle izlendi. Başkan Erdoğan'ın verdiği Külliye müjdesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Başkan Erdoğan'ın iki devletli çözüm üzerine söyledikleri de geniş yankı uyandırdı.
"Türkiye artık iki devletten bahsediyor artık federasyon dan bahsetmiyor" gibi manşetler söz konusu. Yeni bir Külliye inşaatının bağımsızlık yolunda önemli bir adım olduğuna dair yorumlar yapılıyor.
Artık Türkiye iki devlet gibi konuları daha ileriye taşıdı. Bugün Kuzey'de törenler yapılıyorken Güney'de de törenler yapılıyor ve federasyonda bahseden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bugün oraya gidecek.
Ancak artık Türkiye iki devletli çözümden yana ve artık beklenmeyecek bu konuda. Hem Yunan tarafı hem de Güney tarafı Başkan Erdoğan'ın programını yakından takip ediyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban eti kimlere verilir, verilmez? Kurban kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet açıklaması!
- Bayramda kargolar açık mı? 20-23 Temmuz Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo bayramda çalışıyor mu? Kargo dağıtımı...
- Diyanet: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazına nasıl niyet edilir? İşte şükür namazı kılınışı...
- Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir? Kurban kesilince namaz nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı...
- Bayramda marketler açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılacak, kapanacak?
- İstanbul bayram namazı saati: 20 Temmuz Diyanet İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Konya Kayseri bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz Konya Kayseri Kurban Bayramı namazı saati
- Van ve Diyarbakır bayram namazı saati: 20 Temmuz Van ve Diyarbakır Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
- Samsun ve Mersin bayram namazı saati: 20 Temmuz Samsun ve Mersin Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
- Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...
- Diyanet: Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı?
- Arefe günü hangi namazlar kılınır? Arefe günü kılınacak namazlar nelerdir? Tövbe namazı, mahsus namaz...