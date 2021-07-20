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Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye tarihi müjde! Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Başkan Erdoğan’dan KKTC’ye tarihi müjde! Müjde Yunanistan’da nasıl yankılandı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinde müjdeyi açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir cumhurbaşkanlığı külliyesi ve parlamento inşa edileceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın müjdesi Yunanistan'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

A Haber muhabiri Manolis Kostidis'in canlı yayında anlattıkları:

"Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dikkatle izlendi. Başkan Erdoğan'ın verdiği Külliye müjdesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Başkan Erdoğan'ın iki devletli çözüm üzerine söyledikleri de geniş yankı uyandırdı.

"Türkiye artık iki devletten bahsediyor artık federasyon dan bahsetmiyor" gibi manşetler söz konusu. Yeni bir Külliye inşaatının bağımsızlık yolunda önemli bir adım olduğuna dair yorumlar yapılıyor.

Artık Türkiye iki devlet gibi konuları daha ileriye taşıdı. Bugün Kuzey'de törenler yapılıyorken Güney'de de törenler yapılıyor ve federasyonda bahseden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bugün oraya gidecek.

Ancak artık Türkiye iki devletli çözümden yana ve artık beklenmeyecek bu konuda. Hem Yunan tarafı hem de Güney tarafı Başkan Erdoğan'ın programını yakından takip ediyor."

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Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

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