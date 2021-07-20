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Şehitliklerde buruk bayram! Kabirler çiçeklerle süslendi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Şehitliklerde buruk bayram! Kabirler çiçeklerle süslendi

Her bayram öncesinde olduğu gibi kalpler bir kez daha şehitliklerde attı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş izleyicilere oradaki atmosferi aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan 1994 yılında şehit düşen Hüseyin Usluca’nın ailesi vatana sahip çıkılması gerektiğinin mesajını verdi.

Hüseyin Usluca'nın babası, "27 yıl önce şehit düştü, o bize ziyarete gelemiyor biz ona ziyarete gidiyoruz. Vatan hainlerine karşı bayrağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bizler de sevinçler buruk oluyor." İfadelerini kullandı.

Hüseyin Usluca'nın annesi, "Mertebesi yüksek ama acısı derin. Kaderimizde bu varmış vatanımız milletimiz sağolsun. Devletimize Allah zeval vermesin." dedi.

Oğlunun yaşadıklarını anlatan anne, "Sabah babası uçak bileti almaya gitti. Künyesini çıkarmasını istedim boynu rahat etsin diye ama o 'şehit düşersem bu sana gelecek' dedi. Bu sözlerden kısa süre şehit haberi geldi." ifadelerini kullandı.

Baba, "Görevli gittiği yere bomba koymuşlar orada şehit düştü. Vatan düşmanlarını Allah kahretsin. Bizim ülkemizi gibi bir ülke dünya da yok. Devletimiz bizi ziyarete geliyor biz bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Şehitlikten görüntüler

Şehitlikten görüntüler

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