Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü! Şöhretler Maçı'nda dev kadro

KIBRIS'A AMBARGOYA HAYIR

Bu akşam da 22.30 itibariyle planlıyoruz. Okçular Vakfı olarak bu etkinliklerde bir Şöhretler Karması maçını planladık. Bunun da temel gerekçesi şu Kıbrıs'a uygulanan bir futbol ambargosu bir spor ambargosu var. Bu ambargoya hayır. Dünyada KKTC'nin özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğunu hep birlikte bugün bir kararlılık bir iradeyi dünyaya yansıtmış olacağız. Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. Bu haklı davada şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz.