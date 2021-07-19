Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü! Şöhretler Maçı'nda dev kadro
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapacağı Şampiyonlar Karması isimli özel bir maç oynanacak. Eski bakanlar ve ünlü isimlerin de katılacağı maça ilişkin detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliklerin detaylarını anlattı. Yıldız, "Kıbrıs'a uygulanan bir futbol ambargosu bir spor ambargosu var. Bu ambargoya hayır. Dünyada KKTC'nin özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğunu hep birlikte bugün bir kararlılık bir iradeyi dünyaya yansıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ve yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kritik temaslarda bulunacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapacağı Şampiyonlar Karması isimli özel bir maç oynanacak. Eski bakanlar ve ünlü isimlerin de katılacağı maça ilişkin detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliklerin detaylarını anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KIBRIS'TA ÇİFTE BAYRAM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümünde hem barış ve özgürlük bayramını kutlamak hem de Kurban Bayramı'nı kutlamak üzere büyük bir festival düzenledik Okçular Vakfı olarak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bugün Kıbrıs's teşrif edecekler ve dünyaya önemli mesajlar verecekler. Bize bu ziyaret zenginleştirelim ve pandemi sonrası KKTC halkıyla coşkulu bir bayramlaşmayı gerçekleştirelim bunun için de sportif etkinlikler düzenledik. Çocuklarımız burada doyasıya eğleniyorlar.
KIBRIS'A AMBARGOYA HAYIR
Bu akşam da 22.30 itibariyle planlıyoruz. Okçular Vakfı olarak bu etkinliklerde bir Şöhretler Karması maçını planladık. Bunun da temel gerekçesi şu Kıbrıs'a uygulanan bir futbol ambargosu bir spor ambargosu var. Bu ambargoya hayır. Dünyada KKTC'nin özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğunu hep birlikte bugün bir kararlılık bir iradeyi dünyaya yansıtmış olacağız. Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. Bu haklı davada şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz.
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