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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü! Şöhretler Maçı'nda dev kadro

A Haber
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Giriş: 19.07.2021 11:39
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapacağı Şampiyonlar Karması isimli özel bir maç oynanacak. Eski bakanlar ve ünlü isimlerin de katılacağı maça ilişkin detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliklerin detaylarını anlattı. Yıldız, "Kıbrıs’a uygulanan bir futbol ambargosu bir spor ambargosu var. Bu ambargoya hayır. Dünyada KKTC’nin özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğunu hep birlikte bugün bir kararlılık bir iradeyi dünyaya yansıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Şöhretler Maçında dev kadro ŞÖHRETLER MAÇI'NDA DEV KADRO
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