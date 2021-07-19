Bayram tatili yoğunluğu! Tatil merkezlerinden “Rezervasyon” uyarısı

Akdeniz'de otel sayısının fazla olması ve yurt dışı pazarının tam manasıyla açılmamasından dolayı yer yer boşluklar var. Kültür turizmi anlamında da çok ciddi bir talep aldık. Sıcak alanları çok istemeyen vatandaşlar için Karadeniz çok ciddi bir tatil bölgesi oldu.