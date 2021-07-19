Bayram tatili yoğunluğu! Tatil merkezlerinden “Rezervasyon” uyarısı
ÖZEL HABER A Haber
Turizmciler, ‘tatil bölgelerine rezervasyonsuz gitmeyin uyarısı’ yaptı. Detayları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan turizmci Yavuz Öztürk canlı yayında anlattı.
Turizmci Yavuz Öztürk'ün açıklamaları:
"Biz bayramda yoğunluk olmasını zaten bekliyorduk. Bu yoğunluk kendini şubat ayı gibi göstermeye başladı.
Şu an ciddi bir yoğunluğun olmasının sebebi 9 günlük bir tatil olması. Yurt dışında kısıtlamalar olması nedeniyle iç turizmde vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.
Son 1 ayda satışlar ciddi şekilde arttı. Şu an doluluk oranımız yüzde 95'in üstüne çıktı. Bugün akşam ya da yarına kadar bütün oteller tam kapasite hizmet verecektir.
Kasım ayında erken rezervasyonlar başlıyor. Ülkemizde de bu sistem ciddi şekilde oturdu artık. Bu zamanlarda tatil paketleri almak fırsat zamanıdır. Bundan sonraki senelerde de tatilciler paketlerini ne kadar erken alırlarsa o kadar karlı olacaklardır.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti: İhlas suresi nasıl okunur? Arapça okunuşu ve Türkçe meali
- Son dakika açıklandı! Bayramda yasak var mı? 20-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? Kurban Bayramı'nda tekbir hangi aşamada getirilir?
- Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detayları...
- Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
- Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...
- Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...