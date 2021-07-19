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Bayram tatili yoğunluğu! Tatil merkezlerinden “Rezervasyon” uyarısı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Bayram tatili yoğunluğu! Tatil merkezlerinden “Rezervasyon” uyarısı

Turizmciler, ‘tatil bölgelerine rezervasyonsuz gitmeyin uyarısı’ yaptı. Detayları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan turizmci Yavuz Öztürk canlı yayında anlattı.

Turizmci Yavuz Öztürk'ün açıklamaları:

"Biz bayramda yoğunluk olmasını zaten bekliyorduk. Bu yoğunluk kendini şubat ayı gibi göstermeye başladı.

Şu an ciddi bir yoğunluğun olmasının sebebi 9 günlük bir tatil olması. Yurt dışında kısıtlamalar olması nedeniyle iç turizmde vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.

Son 1 ayda satışlar ciddi şekilde arttı. Şu an doluluk oranımız yüzde 95'in üstüne çıktı. Bugün akşam ya da yarına kadar bütün oteller tam kapasite hizmet verecektir.

Kasım ayında erken rezervasyonlar başlıyor. Ülkemizde de bu sistem ciddi şekilde oturdu artık. Bu zamanlarda tatil paketleri almak fırsat zamanıdır. Bundan sonraki senelerde de tatilciler paketlerini ne kadar erken alırlarsa o kadar karlı olacaklardır.

Türkiye'de tatilciler temmuz ve ağustos aylarında Ege taraflarını daha çok tercih ediyorlar. Eğer rezervasyonları yoksa şimdi kesinlikle yola çıkmasınlar. Çok ciddi mağduriyetler yaşanma durumu söz konusu.

Akdeniz'de otel sayısının fazla olması ve yurt dışı pazarının tam manasıyla açılmamasından dolayı yer yer boşluklar var. Kültür turizmi anlamında da çok ciddi bir talep aldık. Sıcak alanları çok istemeyen vatandaşlar için Karadeniz çok ciddi bir tatil bölgesi oldu.

Geçen sene gelemeyen vatandaşlar, vatan hasreti çeken vatandaşlarımız bu sene ciddi şekilde akın ettiler. Türkiye'nin her yerinde yurt dışından gelen vatandaşlarımız var ve tatillerini buralarda geçiriyorlar."

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