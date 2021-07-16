LGS’de tercih için son gün! Tercihleri son ana bırakanlar ne yapmalı? Geleceğin meslekleri neler olacak?

Dünyada hiçbir sınav 4 sene sonrasını garanti altına almaz o yüzden iyi okul ve kötü okul diye bir durum söz konusu değildir. Üniversite de durum böyle mezun olduğu bölümden iyi yetişmeli kendini geliştirmeli yoksa olumsuz durumlar ortaya çıkıyor.