16 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri LGS’de tercih için son gün! Tercihleri son ana bırakanlar ne yapmalı? Geleceğin meslekleri neler olacak?

LGS’de tercih için son gün! Tercihleri son ana bırakanlar ne yapmalı? Geleceğin meslekleri neler olacak?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
ABONE OL
LGS’de tercih için son gün! Tercihleri son ana bırakanlar ne yapmalı? Geleceğin meslekleri neler olacak?

LGS'de tercih için son gün. Peki tercihini son güne bırakanlar ne yapmalı? Eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu'nun açıklamaları:

"Öğrencilerimizin doğru tercih yapması için gerek rehber öğretmenler gerek basın büyük uğraş verdi. Artık tercihlerin bitmesine kısa bir süre kaldı, bunlarda değişiklik yapabilirler.

İstedikleri okulları üst sırada tercih etmelidirler. Robot tercihleri sırayla okur ve neresi tutarsa oraya yerleştirir buna dikkat etmeleri gerekir. Tercih edecekleri okulları istedikleri mesleğe göre yazmalarını tavsiye ediyoruz.

Dünyada hiçbir sınav 4 sene sonrasını garanti altına almaz o yüzden iyi okul ve kötü okul diye bir durum söz konusu değildir. Üniversite de durum böyle mezun olduğu bölümden iyi yetişmeli kendini geliştirmeli yoksa olumsuz durumlar ortaya çıkıyor.

Öğrencinin gayretleri ona başarı getirecektir bunun adı da uygulamalı zekadır. Anne babalar çocuklarının kişisel olarak gelişmelerine yatırım yapmalıdır.

2018 yılından sonra ilkokulda okuyan çocuklar gelecekte insanların şu anda bilmediği mesleklerde çalışacaklar. Çocuğu hazırlarken bunu basit bir durum olarak göremeyiz. Sınav başarısı ile kısıtlarsak çocuğumuza kötülük yaparız.

Sürekli değişen ve geleceğin insanı denilen bir modeli kovalamamız gerekir. Çocukların bütünsel gelişimi için çok dikkatli olmaları gerekir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA