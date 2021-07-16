LGS’de tercih için son gün! Tercihleri son ana bırakanlar ne yapmalı? Geleceğin meslekleri neler olacak?
LGS'de tercih için son gün. Peki tercihini son güne bırakanlar ne yapmalı? Eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu'nun açıklamaları:
"Öğrencilerimizin doğru tercih yapması için gerek rehber öğretmenler gerek basın büyük uğraş verdi. Artık tercihlerin bitmesine kısa bir süre kaldı, bunlarda değişiklik yapabilirler.
İstedikleri okulları üst sırada tercih etmelidirler. Robot tercihleri sırayla okur ve neresi tutarsa oraya yerleştirir buna dikkat etmeleri gerekir. Tercih edecekleri okulları istedikleri mesleğe göre yazmalarını tavsiye ediyoruz.
Dünyada hiçbir sınav 4 sene sonrasını garanti altına almaz o yüzden iyi okul ve kötü okul diye bir durum söz konusu değildir. Üniversite de durum böyle mezun olduğu bölümden iyi yetişmeli kendini geliştirmeli yoksa olumsuz durumlar ortaya çıkıyor.
Öğrencinin gayretleri ona başarı getirecektir bunun adı da uygulamalı zekadır. Anne babalar çocuklarının kişisel olarak gelişmelerine yatırım yapmalıdır.
2018 yılından sonra ilkokulda okuyan çocuklar gelecekte insanların şu anda bilmediği mesleklerde çalışacaklar. Çocuğu hazırlarken bunu basit bir durum olarak göremeyiz. Sınav başarısı ile kısıtlarsak çocuğumuza kötülük yaparız.
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