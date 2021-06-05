05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı

'de serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jet ski ile gelerek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Olay, Şile'de Feneraltı bölgesinde geçtiğimiz gün öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşanan sıcak hava sonrası 5 kişi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jet ski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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