GKRY'nin İHA endişesi! Savunma bakanı itiraf etti: Çözüm arıyoruz

Rum Bakan, "Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon euro'luk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat'ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık" dedi.