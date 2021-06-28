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GKRY'nin İHA endişesi! Savunma bakanı itiraf etti: Çözüm arıyoruz

Türkiye sınıfının en iyisi olan İHA ve SİHA'larıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmeye devam ederken Kıbrıs Rum yönetiminden flaş bir açıklama geldi. KKTC'nin Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk SİHA ve İHA'larıyla ilgili konuşan Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Petridis, "Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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GKRY'nin İHA endişesi! Savunma bakanı itiraf etti: Çözüm arıyoruz

Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, KKTC'nin Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'larına çözüm aradıklarını belirterek, "Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz" dedi.

Rum bakan, savunma bütçelerini 46 milyon euro artırdıklarını da kaydetti.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Haralambus, Türk SİHA'larının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Rum Bakan, "Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon euro'luk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat'ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık" dedi.

ABD'nin Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini de ifade eden Haralambos, Fransa ile askeri işbirliklerinin ileri seviyeye ulaştığını söyledi.

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