Otobüs fiyatları arttı! Sınırlama kalktı ancak fiyatlar düşmedi
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Otobüslerde koltuk sınırlaması kalktı. Bilet fiyatlarının düşmesi beklenirken tam tersi oldu. Bayram fırsatçısı bazı firmaların bilet fiyatlarını neredeyse iki kat artırması dikkati çekti.
Otogarda yoğunluk arttı bilet fiyatlarındaki fahiş artış, yola çıkacakları isyan ettirdi.
Ancak normalleşmeye bayram tatili de eklenince bilet fiyatlarında artış yaşandı.
1 Temmuz ile birlikte otobüslerde uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlaması kaldırıldı. Bununla birlikte bilet fiyatlarının da düşmesi bekleniyordu ama öyle olmadı. Yolculara göre fiyatlara zam geldi.
A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Normalde 200 lira olması gerekirken fiyatlar 250 lira oldu. Şehirler arası fiyatlar çok yükseldi. Memlekete giderken ödenen paralar fazla. Kurban bayramı için fiyatların artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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