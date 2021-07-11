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Moskova'nın ünlü stadyumunda aşılama

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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Moskova'nın ünlü stadyumunda aşılama

Rusya'da vakaların yeniden yükselişe geçmesinin ardından aşılama çalışmaları hız kazandı. Moskova'da Lujniki Stadyumu aşılama merkezine çevrildi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev stadyumdaki çalışmaları yerinde gözlemledi.

Moskova'nın meşhur stadyumu, dünyanın en büyük aşı merkezlerinden biri haline geldi. Rus yetkililer, ülkede aşılananların oranını artırabilmek için harekete geçti.

Moskova'nın ünlü stadyumunda aşılama

Dünyanın en büyük aşı merkezlerinden biri haline gelen Lujniki Stadyumu'nda günde yaklaşık 15 bin kişi aşı olabilecek.

Moskova'nın ünlü stadyumunda aşılama

Moskova'da yaşayan yaklaşık 2 milyon yabancı uyruklu vatandaş da, burada belirli bir ücret karşılığında aşı olabiliyor.

Moskova'nın ünlü stadyumunda aşılama

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Lujniki stadyumundaki aşılama çalışmalarını yerinde inceledi.

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