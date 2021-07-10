Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber ekranlarından gözyaşlarıyla oğluna seslendi: Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim
Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber'in özel yayınında oğlu Fatih için konuştu. TBMM'de yer alan milletvekillerinin ne iş yaptığını soran Demir, "Kurduğumuz bu çadır son çocuğumuz gelene kadar kalkamayacak. Gerekirse mezarımız bu kapıda olacak" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında oğluna seslenen Abdullah Demir "Oğlum sana kurban olayım. Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim" dedi.
2015'te dağa kaçırılan oğlu Fatih için Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.
TBMM'DEKİ HDP'LİLER NE İŞ YAPIYOR?
Devletin doğu bölgesine yaptığı yollar sonrası HDP'li kişilerin yolları yapmak için gelen araçları yaktığını söyleyen Demir, TBMM'de yer alan HDP'lilerin ne iş yaptığını sordu.
ALLAH KORKUNUZ VAR MI?
HDP'nin PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklara yönelik hiçbir şey yapmadığını söyleyen Demir, "Benim oğlumun suçu nedir? Allah rızası için bize yardım edin. Allah korkunuz yok mu?" ifadelerini kullandı.
GEREKİRSE MEZARIMIZ BU KAPIDA OLACAK
"Çocuklarımızı götürüp, çocuklarımızla karşı karşıya getirdiler. Bu zulüm bitecek. Kurduğumuz bu çadır son çocuğumuz gelene kadar kalkamayacak. Gerekirse mezarımız bu kapıda olacak."
OĞLUM İÇİN CANIMI VERİRİM
Eve gidiyorum. Torunum diyor ki "Amcam nerede?" Ben bir şey diyemiyorum. Getireceğiz diyorum. Oğlum için canımı veririm. Bunlar bizden ne istiyorlar?
OĞLUM GEL SANA BİR SARILAYIM SONRA ÖLEYİM
"Oğlum sana kurban olayım. Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu
- DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süresi...
- DGS kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? 2021 DGS sınavına telefon ve bozuk para ile girilir mi?
- DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?
- 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...
- 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Kritik hafta! ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavları...
- EURO 2020 final tarihi: İtalya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki takımın istatistikleri...
- Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...
- Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?