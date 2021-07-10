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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber ekranlarından gözyaşlarıyla oğluna seslendi: Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber ekranlarından gözyaşlarıyla oğluna seslendi: Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber'in özel yayınında oğlu Fatih için konuştu. TBMM'de yer alan milletvekillerinin ne iş yaptığını soran Demir, "Kurduğumuz bu çadır son çocuğumuz gelene kadar kalkamayacak. Gerekirse mezarımız bu kapıda olacak" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında oğluna seslenen Abdullah Demir "Oğlum sana kurban olayım. Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim" dedi.

2015'te dağa kaçırılan oğlu Fatih için Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Abdullah Demir A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.

TBMM'DEKİ HDP'LİLER NE İŞ YAPIYOR?

Devletin doğu bölgesine yaptığı yollar sonrası HDP'li kişilerin yolları yapmak için gelen araçları yaktığını söyleyen Demir, TBMM'de yer alan HDP'lilerin ne iş yaptığını sordu.

ALLAH KORKUNUZ VAR MI?

HDP'nin PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklara yönelik hiçbir şey yapmadığını söyleyen Demir, "Benim oğlumun suçu nedir? Allah rızası için bize yardım edin. Allah korkunuz yok mu?" ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE MEZARIMIZ BU KAPIDA OLACAK

"Çocuklarımızı götürüp, çocuklarımızla karşı karşıya getirdiler. Bu zulüm bitecek. Kurduğumuz bu çadır son çocuğumuz gelene kadar kalkamayacak. Gerekirse mezarımız bu kapıda olacak."

OĞLUM İÇİN CANIMI VERİRİM

Eve gidiyorum. Torunum diyor ki "Amcam nerede?" Ben bir şey diyemiyorum. Getireceğiz diyorum. Oğlum için canımı veririm. Bunlar bizden ne istiyorlar?

OĞLUM GEL SANA BİR SARILAYIM SONRA ÖLEYİM

"Oğlum sana kurban olayım. Eğer beni duyuyorsan gel sana bir sarılayım ondan sonra öleyim"

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