TÜGVA’dan 15 Temmuz şehitleri anısına “Vatan Koşusu”

15 Temmuz hain darbe girişimine günler kala anlamlı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. 15 Temmuz Derneği, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) birlikte düzenleyeceği Vatan Koşusu, bugün gerçekleştiriliyor.