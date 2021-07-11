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TÜGVA’dan 15 Temmuz şehitleri anısına “Vatan Koşusu”

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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TÜGVA’dan 15 Temmuz şehitleri anısına “Vatan Koşusu”

Türkiye Gençlik Vakfı, 15 Temmuz şehitleri anısına "Vatan Koşusu" düzenledi. İstanbul'daki koşuya, 251 şehidimizi temsilen 251 kişi katılıyor. Detayları A Haber editörü Mehmet Zeyrek aktardı.

15 Temmuz hain darbe girişimine günler kala anlamlı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. 15 Temmuz Derneği, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) birlikte düzenleyeceği Vatan Koşusu, bugün gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz'un 5. yılında şehitleri anmak için gerçekleştirilen koşuda rota 15 Temmuz Şehitler Makamı. İstanbul'daki koşuya, 251 şehidimizi temsilen 251 kişi katılıyor. Detayları A Haber editörü Mehmet Zeyrek aktardı.

15 Temmuz şehitleri anısına “Vatan koşusu” 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA "VATAN KOŞUSU"

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