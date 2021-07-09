Salçada hileye dikkat! Salça alırken neye dikkat edilmeli?
Gıdada yapılan hilelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Öyle ki vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarları, bu kez de salçaya göz dikti. Peki salçada hangi hileler yapılıyor? Salça alırken nelere dikkat edilmeli?
Kırmızı rengi ve tadıyla Türk mutfağının olmazsa olmazı salça, gıda sahtekarlarının hedefinde.
Vatandaşların sağlığıyla oynayan gıda hilekarları yine harekete geçti. Bu sefer sırada ise sofraların vazgeçilmezi salça var salçanın içerisinde koydukları katkı maddesi ile birlikte işte bu salçanın üzerindeki kırmızı rengi elde ediyorlar böylelikle bu katkı maddesiyle vatandaşlara satıyorlar.
Özellikle de merdiven altı satışa sunulan ürünlerde görülen bu tehlikeye karşı uzmanlar uyarıyor.
A Haber'e konuşan gıda mühendisi Selçuk Binicisi "Normal standartlarda 90 93 derece sıcaklıklarda sıcaklık işlemi yapıldığında parlak kırmızı bir renk oluşturur hilekarların temel kullandığı yöntemlerden bir tanesi bu parlak kırmızı rengi vermek adına gıda boyasının kullanılması.
Tarım bakanlığına kayıtlı olmayan bir işletmeye ait yani merdiven altı üretim yapan işletmelerden kesinlikle bir ürün alınmamalı. Herhangi bir tüketicinin görerek tadarak anlama ihtimalle çok düşük.
Aromatik bileşenler eklense aromasından anlarsınız gıda bileşenlerine katılan gıda boyalarının aromatik bir kokusu olmadığından dolayı bunu anlama ihtimali çok düşük." ifadelerini kullandı.
PEKİ SALÇA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Selçuk Binici, "Bilindik yerlerden bilindik markalar tercih edilmeli. bizim kontrol edemediğimiz noktada tarım müdürlüklerinin kontrol ettiği sürekli numune alıp şahit numune alıp kontrol edebildikleri yerlere güveniyor olmamız lazım ancak onlara güvenebiliyoruz." diye konuştu.
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