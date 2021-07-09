Salçada hileye dikkat! Salça alırken neye dikkat edilmeli?

Kırmızı rengi ve tadıyla Türk mutfağının olmazsa olmazı salça, gıda sahtekarlarının hedefinde.

Vatandaşların sağlığıyla oynayan gıda hilekarları yine harekete geçti. Bu sefer sırada ise sofraların vazgeçilmezi salça var salçanın içerisinde koydukları katkı maddesi ile birlikte işte bu salçanın üzerindeki kırmızı rengi elde ediyorlar böylelikle bu katkı maddesiyle vatandaşlara satıyorlar.