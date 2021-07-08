Millet İttifakı’ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı karmaşasının arka planında ne var? A Haber’de çarpıcı tespit
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Millet İttifakı’ndaki Cumhurbaşkanı adaylığı kriziyle ilgili son derece çarpıcı tespitlerde bulundu. Mevcut konjonktürde her partinin kendi adayını öne sürmesinin siyasetin bir parçası olduğunun altını çizen Duran, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun partisindeki kişiler tarafından aday olarak açıklanmasıyla ilgili ‘’Akşener ve Kılıçdaroğlu gerçek aday mı tavşan aday mı? Göreceğiz’’ dedi.
A Haber ekranlarında Millet İttifakı'nda son günlerde hızlanan Cumhurbaşkanı adayı açıklama modasına değinildi. Bilindiği üzere CHP ve İYİ Partili isimler genel başkanları Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı olarak deklare etmişti. Peki, Millet İttifakı neden bir anda Cumhurbaşkanı adayı açıklama yarışına girişti? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın açıklamaları şu şekilde:
Benim beklentim şu; CHP'nin adayı olarak Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı olarak Akşener. Siyaset yapıyorlar, bakarsınız diğer muhalif siyasi parti liderleri de böyle diyecekler. DEVA Partisi Babacan'ı, Gelecek Partisi Davutoğlu'nu aday olarak gösterecek belki de.
''GERÇEK ADAY MI TAVŞAN ADAY MI? GÖRECEĞİZ''
Bunlar son düzlükte gerçek aday mıdır? Yoksa bunlar tavşan aday mıdır? Göreceğiz. Bence bunlar gerçek aday değil. Yani Millet İttifakı'nın adayının kim olacağının hesaplaşması, pazarlığı, altyapısını oluşturulmasının anlamında bir çalışma bekliyorum ben. Yoksa her partinin kendi adayını çıkararak, seçime gireceği yönünde bir algım yok, olursa şaşırırım.
''BU BİR TAKTİK''
Ben bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Bu taktik, şöyle anlamlı; partiler kendi genel başkanlarından 'Cumhurbaşkanı adayı' diyerek bahsetmesi yüzünden eleştirilmez, bundan daha tabi ne var? Ama belli bir yere geldiğinizde fedakârlık yaparsınız. Kendi partinizin adayını geri çekersiniz, başka bir adayın üstünde pazarlık yapabilmek için.
''KILIÇDAROĞLU'NU KONUŞTURACAKLAR''
Böyle konuşulduğunda bu Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin deklare edilmiş adayı olacağı, CHP'nin kendi genel başkanını aday göstereceği anlamına gelmiyor ama Kılıçdaroğlu'nu konuşturacaklar, bunun üstünden siyaset yapacaklar. İçerideki diğer adayları baskılamak namına. Kılıçdaroğlu'nun iktidar olamama gibi bir başarısının yanı sıra seçimleri kaybetmiş olmasına rağmen partisinin başında kalabilme gibi bir başarısı da var.
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