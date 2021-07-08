Millet İttifakı’ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı karmaşasının arka planında ne var? A Haber’de çarpıcı tespit

''GERÇEK ADAY MI TAVŞAN ADAY MI? GÖRECEĞİZ''

Bunlar son düzlükte gerçek aday mıdır? Yoksa bunlar tavşan aday mıdır? Göreceğiz. Bence bunlar gerçek aday değil. Yani Millet İttifakı'nın adayının kim olacağının hesaplaşması, pazarlığı, altyapısını oluşturulmasının anlamında bir çalışma bekliyorum ben. Yoksa her partinin kendi adayını çıkararak, seçime gireceği yönünde bir algım yok, olursa şaşırırım.

''BU BİR TAKTİK''

Ben bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Bu taktik, şöyle anlamlı; partiler kendi genel başkanlarından 'Cumhurbaşkanı adayı' diyerek bahsetmesi yüzünden eleştirilmez, bundan daha tabi ne var? Ama belli bir yere geldiğinizde fedakârlık yaparsınız. Kendi partinizin adayını geri çekersiniz, başka bir adayın üstünde pazarlık yapabilmek için.