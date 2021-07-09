Diyarbakır'da heyecanlı bekleyiş! Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle buluşacak! A Haber'de değerlendirdi: HDP'nin PKK'nın argümanlarını boşa çıkardılar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'a gidiyor. Başkan Erdoğan bugün anneler ile buluşacak. Evlat nöbetinde heyecanlı bekleyiş var. Başkan Erdoğan annelere ne müjde verecek? Annelerin yürekli mücadelesi terör örgütü PKK'ya nasıl darbe vurdu? Muhalefet evlat nöbetindeki ailelere neden destek vermedi? CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Diyarbakır anneleri 676 gündür evlet nöbetinde. Annelerin heyecanlı bir bekleyişi var çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün aileler ile buluşacak. Peki Başkan Erdoğan annelere yeni müjde verecek mi? Annelerin yürekli mücadelesi terör örgütü PKK'ya nasıl darbe vurdu? Muhalefet evlat nöbetindeki ailelere neden destek vermedi? CHP ve İP evlat nöbetine neden sessiz? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DİYARBAKIR'DE HEYECANLI BEKLEYİŞ
Bizde misafiri kıymetine göre isimlendirme vardır mesela aziz misafir deriz. Bizim için çok değerli insanlar için kullandığımız için bir tabirdir. Bugün Diyarbakır'ın da çok aziz bir misafiri var. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Diyarbakır'da olacak. Bizleri onurlandıracak. Çok heyecanlıyız. Onun gelmesini bekliyoruz.
ANNEYİ EVLADINDAN AYIRMAK EN BÜYÜK ZULÜM
Yıllarca terör örgütü Kürtlere zulüm yapıldığı iddiasıyla eylemlerini gerçekleştiriyordu. Terör örgütünün Meclis'teki temsilcisi HDP'nin de kullandığı bütün argümanlar Kürtlere zulüm yapıldığı üzerineydi. Kürt olarak en çok acıları yaşamış insanlar bizleriz. Neticede bu anneler de çocukları dağa kaçırılmış anneler hepsi Kürt kökenli anneler. Şu anda bir anneyi evladından ayırmak ona yapılabilecek en büyük zulüm.
HDP'NİN PKK'NIN BÜTÜN ARGÜMANLARINI BOŞA ÇIKARDI
Sürekli Meclis kürsüsüne çıkıp insan haklarından çocuk haklarından kadın haklarından ve kadına şiddetten dem vuruyorlar. Bir annenin evladından ayrılması kadına yapılabilecek en büyük şiddet. Bu annelerin eylemi HDP'nin PKK'nın bütün argümanlarını boşa çıkarmıştır.
"SİYASETE GİRDİKTEN SONRA ANLAYABİLDİM"
Yıllarca çocukları dağa kaçırılan anneler sessiz kaldılar. Şimdi bu sessiz kalmayı siyasete girdikten sonra anlayabildim niye sessiz kalıyorlar diye. Ben evlat kaybettiğim zaman çok haykırdım çok bağırdım. Ama siyasete girince ya bu anneler niye konuşmuyor diye kendi kendime sorular sormaya başladım sonra annelerle karşılaştıkça onların farklı sıkıntıları olduğunu gördüm.
"EVLATLARINI KORUMAK İÇİN SUSTULAR"
Ben tek evladımı kaybetmiştim kaybedecek başka bir şeyim olmadığını düşünüyordum. Evlattan daha kıymetli bir varlığımızın olmadığını düşünüyorum bir anne için. Evladını kaybeden annelere sesleniyordum neden gelip evladınızın anma törenine katılmıyorsunuz diye. Bir anne bana şunu söyledi tamam geleyim de benim başka çocuklarım var. Yani ben evladımı anma törenine gelirsem benim şehirdeki çocuklarımın başına iş gelir. Bu nedenle anneler sustular. Hem dağdaki evlatlarını hem de şehirdeki evlatlarını korumak için sustular.
"HDP BİNASINDA KAYBETTİKLERİ İÇİN HDP'LİLERDEN ÇOCUKLARINI İSTİYORLAR"
Bir baba şunu söyledi HDP binasında arama yapıldığı zaman oğlumun montu ve kimliği HDP binasından çıktı. Anneler babalar çocuklarını HDP binasına gelip gittikten sonra kaybettiler. Bir baba şu cümleyi kullandı dedi burası Kandil'in askerlik şubesi gibi çalışmış. Anneler çocuklarını HDP binasında kaybettikleri için dolayısıyla HDP'lilerden çocuklarını istiyorlar.
MUHALEFETİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Muhalefetin insan hakları konusundaki davranışlarını ben ikiyüzlülük olarak adlandırıyorum. HDP'ye bir kelime laf söylememek için bu çocukların bu annelerin dramını görmezden geliyorlar. Halının altına süpürüyorlar. Çıkıp da insan hakları barış bu kelimelerin hepsi onların ağzından döküldüğü zaman kim bilir kaç çocuğun canı yanacak diye düşünüyorum.
HDP'nin yıktığını ve yaktığını da yapıyoruz. Bugün 230 konut anahtarlarıyla Sur ilçemizde HDP'nin yakıp yıktığı evleri biz inşa ettik yeniden imar ettik ve halkımıza bu anahtarları dağıtıyoruz. Kurşunlu Camii yeniden hayata geçirildi tarihi bir camimizdir. Kur'an yakan, cami yıkan insanlardan aldığımız bu yıkıntıları tekrar onarıp tamir edip hayata geçirdik. Bugün onlarında da açılışı var.
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