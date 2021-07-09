Diyarbakır'da heyecanlı bekleyiş! Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle buluşacak! A Haber'de değerlendirdi: HDP'nin PKK'nın argümanlarını boşa çıkardılar

"EVLATLARINI KORUMAK İÇİN SUSTULAR"

Ben tek evladımı kaybetmiştim kaybedecek başka bir şeyim olmadığını düşünüyordum. Evlattan daha kıymetli bir varlığımızın olmadığını düşünüyorum bir anne için. Evladını kaybeden annelere sesleniyordum neden gelip evladınızın anma törenine katılmıyorsunuz diye. Bir anne bana şunu söyledi tamam geleyim de benim başka çocuklarım var. Yani ben evladımı anma törenine gelirsem benim şehirdeki çocuklarımın başına iş gelir. Bu nedenle anneler sustular. Hem dağdaki evlatlarını hem de şehirdeki evlatlarını korumak için sustular.