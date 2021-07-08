Muhalefetin özel uçak keyfi yerinde! Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı gün gibi ortada

ARŞİV AÇILDI

Kılıçdaroğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, "Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını" ifadelerini kullanmıştı.