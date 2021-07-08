Muhalefetin özel uçak keyfi yerinde! Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı gün gibi ortada
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, halka şirin görünmek adına yalan ve riyakarlıkta sınır tanımadı. Daha önce "Biz özel uçak kullanmayız" diyen Akşener'in 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıktı. Akşener'in söylemleri ve eylemleri arasında oluşan uçurum ise, vatandaşın gözünde "İki yüzlü" olarak tanımlandı. İnadına muhalafet yapmak için Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan her başarı ve kazanıma karşı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, aynı tavrı sergilemekten hiç çekinmiyor. “Uçakların hepsini satacağım” diyen Kılıçdaroğlu ise geçen ay 2 kez özel uçakla seyahat etti.
Uluslararası görüşmelerde özel uçak kullanılmasını eleştiren Millet İttifakı liderlerinin sık sık özel jetlerle yurt içi gezileri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. "Biz özel uçak kullanmayız" açıklamasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ayda 16 kez özel uçak kullandığı, "Tasarruf nasıl yapılır bunların hepsini biliyorum. Uçakların hepsini satacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise geçen ay 2 kez özel uçakla seyahat yaptığı öğrenildi.
5 TEMMUZ: Ankara-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Malatya, Malatya-Ankara
24 HAZİRAN: Ankara-Trabzon, Trabzon-Ankara
28 HAZİRAN: Ankara-Bodrum, Bodrum-Dalaman, Dalaman-Ankara
17 HAZİRAN: Ankara-Iğdır, Iğdır-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara
31 MAYIS: Ankara-Hatay, Hatay- Ankara
20 MAYIS: Ankara-Trabzon, Trabzon-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara
Kılıçdaroğlu ise geçen ay Kıbrıs'a gitmek için özel uçak kullandı. 10 Haziran'da Ankara'dan Kıbrıs'a uçan CHP lideri, aynı gün Ankara'ya rotasını geri çevirdi.
ARŞİV AÇILDI
Kılıçdaroğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, "Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını" ifadelerini kullanmıştı.
Akşener, 17 Ocak 2018 tarihinde ise Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız. Finlandiya devlet başkanı THY'nin uçağıyla geldi, incileri mi döküldü? Bakanı, başbakanı kim varsa tarifeli seferlerle uçacak. VIP uçacaksa cebinden ödesin" demişti.
'BİZ ÖZEL UÇAKLARLA UÇMUYORUZ' DEMİŞTİ
Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya özel uçak kullanımını eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra 'meral abla ile uçakta gitmiştik' Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim.
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