İsveç solcusu Livaneli! Eski DSP Genel Başkanı Dr. Masum Türker’den A Haber’e özel açıklamalar

''LİVANELİ İSVEÇ SOLCUSU''

Bu nedenle bu konularda Ecevit'in solculuğu evet Marksist, Leninist bir solculuk değildi. Biz de öyle değiliz, biz enternasyonel marşıyla değil, kendi milli marşımızla yürürüz. Bizim milliyetçilik tarafımız vardır. Zülfü Livaneli ise kafasında uzun süre yaşattığı İsveç solculuğunu gündeme getiriyor. Onun solculuğu aslında Sovyetler Birliği solculuğu değil ya da bildiğimiz Marksist Leninist bir solculuk değil. Daha çok İskandinav ülkelerindeki sosyal demokrat solculuğa dayanır.

LİVANELİ'NİN 94 SEÇİMLERİYLE İLGİLİ SÖZLERİ

Sayın Livaneli, diyor ki ben bu söylemimi 2007 yılında yapmıştım. Oysa 2007 yılında söylediği zaman da artık CHP'den de istifa etmişti. Zaten DSP'de hiç bulunmadı. Sonra eleştirerek diyor ki; '1994 yılında belediye başkanı adayıyken SHP'den aday oldum, diğer iki parti benim lehimde rey vermedi, çatı adayı yapmadılar beni.' Sen bir parti adına adaysın. Gelip DSP'den adayım deyip, gidip onlara teklif etseydin 'çatı adayım' diyerek. Yani kendi olamadığı için öyle söylemiştir ama kimin kim olduğunu bu toplum, bu halk biliyor.