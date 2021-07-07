Koronavirüse karşı yerli “DNA” aşısı! DNA aşısı nedir, nasıl üretiliyor
İzmir Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "DNA aşısı" çalışmaları yürütülüyor. 12 ay önce başlanan DNA aşısı çalışmaları 1 yıl içinde tamamlandı üretim aşamasına geçildi. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde virüs üzerinde oldukça etkili olduğu antikor seviyesinin yüksek çıktığı tespit edildi. Yan etkisinin olmadığı dayanıklılığının yüksek olduğu DNA aşısı heyecanlandırdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz değerlendirdi.
Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün açıklamaları:
"DNA aşısı yeni jenerasyon dediğimiz ayrı bir platform. Hepimiz MRNA'yı çok duyduk, gördük bunlar viral vektör aşılar.
Enfeksiyon hastalıklarında ilk defa denendiği için insanların neden hızlı olduğu gibi soruları var.
Çin'in virüsün genomunu bize verdikten sonra Moderna 63. günde ilk aşıyı uyguladı. Bu aşılar bu kadar hızlı yapılabildi.
Bunların en büyük özelliği bioreaktörde çok hızlı şekilde üretilebilmesi. Burada ilk defa aşımızın üretimini görüntülüyorsunuz.
Bu aşı Türk insanın ve bilim insanlarımızın emeklerinin karşılığı olarak ülkemize hediye edeceğimizi düşünüyoruz.
Biz bu RNA virüsünden bunun bir DNA'sını oluşturuyoruz. Bunu insana uyguladığımızda buradan çekirdeğe giriyor ve buradan kendi MRNA'sını oluşturarak çekirdek dışına çıkıyor.
Hücre içerisinde ribozamları kullanarak çalışıyor bunun içerisinde biz sadece gölgesini kullanıyoruz. Bunlar çok hızlı çalışan sistemler.
Dünyada 15-16 ekip DNA aşısını üretmek için şu anda çalışma yürütüyor. Bizim klinik çalışmalarımız tamamlandı. Sağlık Bakanlığı bir şirkete üretim için izin verdi.
Bu sistem her kapıyı açacak bir anahtar gibi çalışıyor. Nereye yönelirseniz onu çözebiliyoruz.
Bunun ilk aşamaları kanser hastaları için yapıldı. Biz koronavirüse karşı çok etkili olacağını ve uzun süre koruyacağını düşünüyoruz."
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