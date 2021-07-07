Koronavirüse karşı yerli “DNA” aşısı! DNA aşısı nedir, nasıl üretiliyor

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün açıklamaları:

"DNA aşısı yeni jenerasyon dediğimiz ayrı bir platform. Hepimiz MRNA'yı çok duyduk, gördük bunlar viral vektör aşılar.

Enfeksiyon hastalıklarında ilk defa denendiği için insanların neden hızlı olduğu gibi soruları var.