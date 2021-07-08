15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! Köprüde neler yaşandı?

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimiyle başlamış ama milletim mücadelesiyle ve direnişiyle unutulmayacak bir zafere ve destana dönüştü.

FETÖ'nün hain yüzünü ilk gösterdiği işte tam da o zamanki ismiyle Boğaz Köprüsü'ydü. Kahraman şehitlerimiz ilk mücadelesini burada verdi.