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15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! Köprüde neler yaşandı?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! Köprüde neler yaşandı?

Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. FETÖ’cü askerler, Boğaziçi Köprüsü'nde trafiği kapattı, vatandaşların üzerine ateş açtı. Ve 2'si polis 34 kişi köprüde şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. 15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O gece Boğaz Köprüsü'nde neler yaşandı? 15 Temmuz gazilerimizi A Haber canlı yayınında anlattı.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimiyle başlamış ama milletim mücadelesiyle ve direnişiyle unutulmayacak bir zafere ve destana dönüştü.

FETÖ'nün hain yüzünü ilk gösterdiği işte tam da o zamanki ismiyle Boğaz Köprüsü'ydü. Kahraman şehitlerimiz ilk mücadelesini burada verdi.

15 Temmuz gazisi Hakan Kelles'in ifadeleri:

Üzerinden 5 yıl geçti ama biz onu hala bunu her gün manevi yönden yaşıyoruz. Çektiğimiz sağlık sorunlarının yanında manevi olarak çok güçlü duygularla o günü yaşıyoruz.

Burayı uzun süredir gelmedim ama hala o duygular içimde. Burada insanlar gülerek ellerinde bayraklarla vatan aşkıyla anti demokratik bir şekilde ülke yönetimini değiştirmek isteyen FETÖ'cülere karşı burada mücadele verdi.

O gün biz direndik ve onlar başaramadı. Bunun mutluluğunu 5 yıldır yaşıyorum.

15 Temmuz gazisi İlhami Çil'in öne çıkan sözleri:

"Allah şehitlerimizin hepsine rahmet etsin. Onların sayesinde burada bugün durabiliyoruz.

Bugün özgür şekilde kendimizi ifade edebiliyorsak onlar sayesindedir.

O gün sokağa çıkan yaralanmasa bile milletimizin sayesinde buradayız. Dirayetli ve diri duran yöneticilerimiz sayesinde buradayız."

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Direnişten destana 5.yıl DİRENİŞTEN DESTANA 5.YIL

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