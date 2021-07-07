15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

"ŞİMDİ OLSA GİDİP ÖLÜRÜZ"

Gazi Hanifi Bayram: 5 yıl geçti tabii ki unutulmuyor. Dün gibi geliyor bize. Yaşadığımız şey tüyler ürpertti. Türk askeri kendi vatandaşına sıkamaz kurşun dedik seslendik maalesef öyle değilmiş. Bize çok şey yaşattılar. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Dünyada hiçbir ülkenin sınırı kanla çizilmemiş. Dedelerimiz bu şekilde bıraktılar. Biz de elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Şimdi de olsa şimdi de gideriz ölürüz.

Ben o sırada evdeydim çocuğum aradı ben de aşağı indim. Masa sandalye ne varsa yola attık. Sadece asker kışlaya gitsin dedik. Rastgele ateş ettiler sağımıza solumuza düşmeye başladı. Bizi de rehin adılar sabaha kadar. Hala da şoktayım. Allah korudu ülkemizi.