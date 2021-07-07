07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri 15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
ABONE OL
15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O gece Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halk darbecilere karşı çetin bir mücadele verdi. Kimi şehit oldu kimi gazi... Peki Çengelköy'de neler yaşandı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konukları olan 15 Temmuz gazilerimiz yaşananları canlı yayında anlattı.

Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde, 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

60 yıllık hesap bir gecede görüldü. O gece ihanete "Dur" diyenler A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

HAİN PLANLARINI BURADA ÇÖKERTTİK

15 Temmuz Gazisi Can Cumhurcu: Direnişin ve dirilişin başladığı Çengelköy'e hoş geldiniz. Yaşadığımız olayın üzerinden tam 5 yıl geçti. Biz hala o duygularla burada yaşamaya devam ediyoruz. Biz o gece Çengelköy Mahallesi olarak güzel bir duruş sergiledik. FETÖ terör örgütünün hain planın önce biz burada çökerttik. Kuleli Askeri Lisesi'ni bir karargah olarak kullanmak istediler biz de burada bir tampon bölge oluşturarak onların köprüyle aralarında set oluşturduk. Buradan köprüye gidemediler.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

"ÖLDÜRMEK İÇİN ÇIKMIŞLARDI"

Eğer onlar Çengelköy'i aşıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşsalardı şu anda köprüde 35 olan şehit sayımız belki 350 bile olabilirdi. Onların gözleri dönmüştü ve sahaya sadece öldürmek için çıkmışlardı. Böyle bir durum ile karşı karşıyaydık. O gece vatan için millet için ezan ve bayrak için sokağa çıkan herkes şehit adayıdır ve benim gözümde gazidir.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

"ŞİMDİ OLSA GİDİP ÖLÜRÜZ"

Gazi Hanifi Bayram: 5 yıl geçti tabii ki unutulmuyor. Dün gibi geliyor bize. Yaşadığımız şey tüyler ürpertti. Türk askeri kendi vatandaşına sıkamaz kurşun dedik seslendik maalesef öyle değilmiş. Bize çok şey yaşattılar. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Dünyada hiçbir ülkenin sınırı kanla çizilmemiş. Dedelerimiz bu şekilde bıraktılar. Biz de elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Şimdi de olsa şimdi de gideriz ölürüz.

Ben o sırada evdeydim çocuğum aradı ben de aşağı indim. Masa sandalye ne varsa yola attık. Sadece asker kışlaya gitsin dedik. Rastgele ateş ettiler sağımıza solumuza düşmeye başladı. Bizi de rehin adılar sabaha kadar. Hala da şoktayım. Allah korudu ülkemizi.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

Gazi Şuayip Aydın: 5 yıl geçti ama daha dün gibi geliyor bize. Zaten o gecede yaşadıklarımızı unutmak imkansız. Unutulmayacak bir olay bu. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

"İKAZ ETMEDEN ATEŞ AÇMAYA BAŞLADILAR"

İki rütbeli geldi sokakları boşaltın diyerek büfeye girdiler oradaki insanları boşalttılar. 5-6 kişi üzerine gidince bir şarjör mermi havaya boşalttı. Barikat kurduk. Baya bir kalabalıklaştı Çengelköy. Daha sonra kalabalık geldiler. İnsanları ikaz etmeden ateş açmaya başladılar.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

O gece yaşananları anlatan Cumhurcu: O geceye dönecek olursak saat 21,30 civarlarıydı. Çengelköy yaz akşamları çok misafir alan bir yerimiz O gece çok büyük bir kalabalık vardı. O gece eşimle beraber eve girerken vatandaşlar, "Muhtarım devamlı asker geçiyor" dedi. Bundan anormal biri durum yok gibi hissetim çünkü burada bir askeri lisemiz var.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

İtfaiyenin üzerinde bile asker geçtiği söylenince benim kafamda bir şeyler şekillendi ve bu durumu aklım almadı. Sonra hemen karakola gittim. Bu sırada Mustafa Çalışkan'ın FETÖ terör örgütü üyelerine teslim olun çağrıları telsizde yankılanıyordu.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

Tankları ve üzerlerinde askerleri görünce bir şey olduğunu anladık. Bundan sonra bütün Çengelköy halkını sokağa davet ettim. Kanaat önderlerine karakola gelmelerini söyledim. Burada alınacak kararları beraber verelim diye ve sağ olsun halkımız bizi kırmadı ve geldiler.

15 Temmuz’un 5. yıl dönümüne doğru! İhanete “Dur” diyen gazilerimiz A Haber’e konuştu: Yine olsa gideriz ölürüz!

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA