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Aşılama haritasında maviye ulaşan ilk il Muğla oldu! Başarının sırrı ne?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Aşılama haritasında maviye ulaşan ilk il Muğla oldu! Başarının sırrı ne?

Muğla koronavirüsle mücadelede en fazla aşılamanın yapıldığı il oldu. Peki bu başarının sırrı ne? Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan değerlendirdi.

En fazla aşılamanın yapıldığı ilk 10 il arasında beş Egeli yer aldı.

Muğla birinci, Çanakkale ikinci, Balıkesir beşinci, Aydın sekizinci, İzmir ise onuncu oldu. Vaka sayısı en çok azalan illerden biri ise Denizli oldu.

Muğla'da dün aşılama oranı yüzde 79,8'di bugün ise oran yüzde 80,3'e çıktı. Peki Muğla'da bu başarı nasıl yakalandı?

Doç Dr. Turhan Togan'ın A Haber'e özel açıklamaları:

"Biz sürecin başından beri tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle aşılama programlarımızı eksiksiz bir şekilde yürüttük.

Oluşturduğumuz aşıya ulaşılabilir noktalarımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. Biz tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet etmeye devam ediyoruz.

Buradaki en önemli etken halkımızın buna duyarlılık göstermesidir. Aşıya olan güvenin devam etmesi neticesinde önümüzdeki aylarda pandemiye karşı ciddi başarılar elde edeceğimize inanıyoruz.

Aşılama oranımız bu şekilde artmaya devam ettikçe pandemiyi gündemimizden yakın zamanda kaldıracağız. Muğla'da yüzde 80,3 gibi bir aşılama oranına ulaştık.

Türkiye genelinde 1. doz aşılamamız yüzde 58'in üzerinde seyrediyor. Türkiye'de aşılamada 55 milyon doza ulaşmış durumdayız.

Bu çok ciddi bir başarı. Bu tüm illerdeki sağlık tesislerinin başarısıdır."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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