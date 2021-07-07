Aşılama haritasında maviye ulaşan ilk il Muğla oldu! Başarının sırrı ne?

En fazla aşılamanın yapıldığı ilk 10 il arasında beş Egeli yer aldı.

Muğla birinci, Çanakkale ikinci, Balıkesir beşinci, Aydın sekizinci, İzmir ise onuncu oldu. Vaka sayısı en çok azalan illerden biri ise Denizli oldu.

Muğla'da dün aşılama oranı yüzde 79,8'di bugün ise oran yüzde 80,3'e çıktı. Peki Muğla'da bu başarı nasıl yakalandı?