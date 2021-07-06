6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara’nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Temmuz 2021 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve yeryer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji, İstanbul için en üst uyarı kodunun bir altı olan 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Yağışların sabah erken saatlerde başlayıp gece 24.00'e kadar sürmesi bekleniyor.
TURUNCU KOD NEDİR?
Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bolu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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