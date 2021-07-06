6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.