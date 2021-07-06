AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar A Haber'de CHP'nin yalanlarını ifşa etti!
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar CHP'nin yalanlarını A Haber'de tek tek ifşa etti. AK Parti'li vekil Kırkpınar, "Hükümet bize kaynak aktarmıyor!" diyen CHP'ye "Kendileri de komisyonda. Her ile aktarılan kaynaktan haberleri var" ifadeleriyle cevap verdi. A Haber'de CHP'nin yalan siyasetine tepki gösteren Kırkpınar, "Her haneye 600 TL demişlerdi. Versinler, ellerini tutan mı var" şeklinde konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'a konuk oldu. İzmir'deki gelişmeleri değerlendiren AK Parti'li vekil CHP'nin yabancı yatırımcıları Türkiye'ye karşı negatif yönde etkilediğini dile getirdi.
İzmir'in içler acısı halini A Haber'de gündeme getiren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İzmir'in hali ortada. İzmir'in onlarca sorunu var. İzmir yakın zamanda bir sel felaketi yaşadı. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'i ziyaret ettiğinde kendisinin CHP'li olduğunu belirten bir hanımefendi 'İzmir'i 35 yıldan beri siz yönetiyorsunuz halimiz içler acısı. En küçük yağmurda İzmir içinden çıkılmaz bir hal alıyor' demişti. İzmir'de deprem olduktan sonra yine tepki çeken isim Kılıçdaroğlu oldu. Depremzedeler 8 aydır neredesiniz diyerek Kılıçdaroğlu'na kızdı." ifadelerine yer verdi.
"HER HANEYE 600 TL DEMİŞLERDİ ELLERİNİ TUTAN MI VAR!"
AK Parti'nin İzmir vekili Kırkpınar, devletin resmi çalışmaların dışında CHP'nin İzmir'e sadece sorun getirdiğini vurguladı.
A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Düğünde gelin hanım oynamasını bilmiyorsa 'yerim dar' dermiş. Bugüne kadar biz iktidara gelirsek, İBB'yi alırsak felan gibi sözlerle sürekli bir şeyler iddia etmişlerdi. Her haneye 600 TL iddialarında bulunmuştu. Ellerini tutan mı var versinler. Fitne siyasetidir bu. İstanbul, İzmir, Ankara hiçbir şeyir gözetmeksizin kaynaklar aktarılıyor. Hatta İzmir bazen pozitif ayrımcılıkla daha fazla yatırım alıyor. İzmir ile ortak çalışmalar da sürüyor. İzmir'in en büyük sorunlarından biri de trafik sorunu. İzmir'e bu konuda hiçbir yatırım yapılmadı. Devletin yapmış olduğu bu trafik için onlarca yatırım yaparken CHP taş taş üstüne koymadı. Soyer'e bu konu sorulduğunda 'kimse trafiğe çıkmasın. Araçlarınızı kullanmayın' dedi." şeklinde konuştu.
KAYNAKLAR NASIL DAĞITILIYOR KENDİLERİ GÖRÜYOR
"Devlet bizlere kaynak vermiyor" yalanına sığınan CHP'ye de cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Devlet yönetimi çok ciddiyet isteyen bir şey. Orada bunların plan bütçe komisyonu üyeleri var. Her şeyi net ve açık bir şekilde görüyorlar. Kaynaklar illere nasıl aktarılıyor herkes görüyor. Biz devlet yönetiyoruz burada bir ciddiyet var. Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla çok büyük bir gaf yaptı; 'biz iktidar olursak paraları yatırmayacağız' dedi. Ülkemizde her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da çok ciddi gelişmeler var." dedi.
AVRUPA'DA VE ABD'DE TÜRKİYE KÖTÜLENİYOR
Muhalefetin Türkiye'nin gelişimine taş koymaya çalıştığını belirten Kırkpınar yaptığı açıklamada, "İlk 6 aya baktığımızda geçen yıla göre ihracatta yüzde 40'lık bir gelişim var. Turzimin toparlanmasıyla cari açığımız gerilemeye başladı. Bunu istemeyenler çok farklı yalan ve iftiralara başladı. 15 Temmuz önces hatta Gezi olayları öncesi enflasyonun yüzde 7'lerde olduğu, faizlerin yüzde 4'ler olduğu biliniyor. Bunu gören iç ve dış güçler Türkiye'yi geri düşürmek için girişimlerine başladı. Muhaletin yaptığı da bu. Gerek Avrupa gerekse de ABD'de yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin yatırım yapılacak yer olmadığını belirtiyorlar. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmemesi için çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.
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