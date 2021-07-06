AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar A Haber'de CHP'nin yalanlarını ifşa etti!

KAYNAKLAR NASIL DAĞITILIYOR KENDİLERİ GÖRÜYOR

"Devlet bizlere kaynak vermiyor" yalanına sığınan CHP'ye de cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Devlet yönetimi çok ciddiyet isteyen bir şey. Orada bunların plan bütçe komisyonu üyeleri var. Her şeyi net ve açık bir şekilde görüyorlar. Kaynaklar illere nasıl aktarılıyor herkes görüyor. Biz devlet yönetiyoruz burada bir ciddiyet var. Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla çok büyük bir gaf yaptı; 'biz iktidar olursak paraları yatırmayacağız' dedi. Ülkemizde her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da çok ciddi gelişmeler var." dedi.