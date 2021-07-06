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Son dakika: Türkiye'den ABD ile görüşme açıklaması! Gündem Afganistan

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Son dakika: Türkiye'den ABD ile görüşme açıklaması! Gündem Afganistan

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Afganistan hakkında görüşme yapılacağını açıkladı. Bakan akar yaptığı açıklamada, "Yarın ABD Savunma Bakanı Austin ile görüşeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Afganistan hakkında görüşme yapılacağını açıkladı. Bakan akar yaptığı açıklamada, "Yarın ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğim" dedi.

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ABD ile devam eden Afganistan görüşmelerine değinen Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşeceğini duyurdu.

Detaylar hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Alınmış kesin bir karar yok. Görüşmeler sürüyor" ifadelerine yer verdi.

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