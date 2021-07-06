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İzmir Şehir Tiyatrosu elemelerinde haksızlık! AK Partili isim tepki gösterdi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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İzmir Şehir Tiyatrosu elemelerinde haksızlık! AK Partili isim tepki gösterdi

Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor. Genel Sanat Yönetmenliği'ne 76 yaşındaki Yücel Erten'in atanmasıyla başlayan skandallar zinciri, sınav başvuruları ve sınav şekliyle de büyük eleştiri alıyor. Erten ve diğer jüri üyelerinin oyuncu performansına bakmadan eleme yaptığı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Meclisi AK Parti Sözcüsü Hakan Yıldız, A Haber ekranlarında duruma tepki gösterdi.

Öğrencilerin yüzüne bile bakmadan tiyatro seçmeleri yapıldı.

Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda yapılan haksızlık öğrencileri isyan ettirdi.

Genel Sanat Yönetmenliği'ne 76 yaşındaki Yücel Erten'in atanmasıyla başlayan skandallar zinciri, sınav başvuruları ve sınav şekliyle de büyük eleştiri aldı.


Yücel Erten ve diğer jüri üyelerinin oyuncu performansına bakmadan eleme yaptığı iddia ediliyor. Sınavın yapılışına ve açıklama şekline çok fazla eleştiri geliyor. Yapılan haksızlıklara tiyatrocuların tepkisi büyüyor.

İzmir Büyükşehir Meclisi AK Parti Sözcüsü Hakan Yıldız, "Ortaya çıkan tabloda biz eleştirileri vatandaş olarak yapmıyoruz. Sınava giren 850 tane öğrencinin ilk elemede elenen 700 tane öğrenci ortaya koyuyor. Bunların her biri eğitimli insanlar." dedi.

Hakan Yıldız, "İnsanların ortaya koyduğu tepkiye baktığımız zaman üzüntü verici bir durum söz konusu. Oyunculuk sınavı yapıyorsunuz ama yüzlerine bakmıyorsunuz. Ses ve hareket üzerinden yola çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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