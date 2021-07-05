Muhalefetin "Eski Türkiye" özlemi! A Haber'de flaş değerlendirmeler: Muhalefet üzerinde çok baskı var! Türkiye aleyhtarı odakları...
Türkiye'yi yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, çöp, çukur, çamur dönemine çevirmek isteyenler kimler? Dev yatırımlar ve köprülerle ilgili muhalefetin yalanı nasıl deşifre oldu? İletişim Uzmanı Yazar Ali Saydam ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Muhalafet sokağa çıkma yasağı uygulandığı gün Osmangazi Köprüsü'nden geçen araçları saymış, "1 saate 15 araç geçti, geçmeyen araçlar için kasadan 3,3 milyar lira çıktı" demişti.
Veriler, bu yalanı da çürüttü. Gerçek elbette idda edildiği gibi değil. Osmangazi köprüsünden günlük ortalama geçen araç sayısı 42 bin 134.
Peki "Proje karşıtlığı" ile ne hedefleniyor? Türkiye'nin kazanımları neden yok edilmek isteniyor? Muhalefetin "köprüler, otoyollar yapıldı geçen yok" algısı nasıl çöktü? Muhalefet "Eski Türkiye" özlemi mi çekiyor? "Sistematik yalanlar" nasıl devreye giriyor? İletişim Uzmanı Yazar Ali Saydam ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"YALANCININ MUMU SOSYAL MEDYADA UZUN SÜRE YANIYOR"
İletişim Uzmanı Yazar Ali Saydam: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir atasözü biraz değişti sosyal medyada bu mum biraz daha uzun süre yanıyor. Çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki negatif haberin veya negatif karalamanın yayılma hızı ve kalıcılığı pozitif haberden çok daha fazla.
128 milyarın nerede olduğu bin kere falan anlatıldı hala 128 milyar nerede diye soran olabiliyor. Muhalefetin üzerinde çok baskı var. Hükümetler ciddi ekonomik sorunlarla karşılaştılar ama Türkiye'de böyle olmuyor.
MUHALEFET AYNI YÖNDE HAREKET EDİYOR
Muhalefetin üzerindeki baskı sadece muhalefete oy veren seçmenlerin baskısı değil. Aynı zamanda Türkiye'de bunun kırılma noktası da 2000'li yılların başı olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin milli bağımsızlık stratejisini ortaya koyup onu desteklemesi burada hem milli savunma sanayiini hem milli enerji yatırımlarını geliştirmesi sonucu dünyada çok ciddi bir Türkiye ve Tayyip Erdoğan ve AK Parti aleyhtarlığı baş göstermeye başlayınca. Bunun Türkiye'deki projelendirmeye çalıştıkları muhalefet de aynı yönde hareket ediyor.
YALANCI ÇOBANA DÖNDÜLER
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Siyaset yapıyorsunuz karşı taraftaki rakibinin kafasını karıştırmak anlaşılır bir şey ama daha zekice olması gerekiyor. İşin gerçeğini çıkarmak yarım saati almıyor. Ama tahribat yaratıyor. Bir süre sonra yalancı çoban durumuna düşebilirsiniz. Sürekli yalan söylediği için hangisinin doğru olduğu belli olmuyor.
SİYASET ÜRETEMEMENİN SONUCU
Sağlıkta ulaştırmada Türkiye'de bir devrim yaşandı ve Türkiye artık uluslararası arenada majör aktör. Dolayısıyla bu dikkat ederseniz doğrudan eskiye dönelim de demiyorlar ama tuhaf bir takım kavramlarla uyduruyorlar iyileştirilmiş parlamenter sistem gibi. Yok öyle bir sistem. Bir tür kelime oyunu. Bu siyaset üretememenin yarattığı bir sonuç.
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