Muhalefetin "Eski Türkiye" özlemi! A Haber'de flaş değerlendirmeler: Muhalefet üzerinde çok baskı var! Türkiye aleyhtarı odakları...

"YALANCININ MUMU SOSYAL MEDYADA UZUN SÜRE YANIYOR"

İletişim Uzmanı Yazar Ali Saydam: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir atasözü biraz değişti sosyal medyada bu mum biraz daha uzun süre yanıyor. Çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki negatif haberin veya negatif karalamanın yayılma hızı ve kalıcılığı pozitif haberden çok daha fazla.

128 milyarın nerede olduğu bin kere falan anlatıldı hala 128 milyar nerede diye soran olabiliyor. Muhalefetin üzerinde çok baskı var. Hükümetler ciddi ekonomik sorunlarla karşılaştılar ama Türkiye'de böyle olmuyor.