CHP MYK toplandı! Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda neler konuşuluyor?
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündemde neler var? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Toplantının ana gündem maddesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezleke olduğunu ifade eden İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu bu konu hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklama yaptı ve tepki gösterdi.
Toplantı sonrası saat 15.00'te parti sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapacak." dedi.
İlter Yeşiltaş, "Toplantının diğer gündem maddesi de parlamenter sistem taslağı olacak. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti benzer bir taslak hazırlayıp açıklamıştı.
CHP'de hazırlıklar sürüyor, kurmayların görüşmesinden sonra liderler bir araya gelecek." diye konuştu.
A Haber muhabiri Yeşiltaş, "Bu görüşmelerin ardından ilkelerin altına imza atacaklar. Gözler toplantı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi." dedi.
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