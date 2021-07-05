CHP MYK toplandı! Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda neler konuşuluyor?

Toplantının ana gündem maddesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezleke olduğunu ifade eden İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu bu konu hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklama yaptı ve tepki gösterdi.

Toplantı sonrası saat 15.00'te parti sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapacak." dedi.