AK Parti’nin gündem analizinde çarpıcı tespitler! Son bir haftada AK Parti ve CHP ne yaptı?
AK Parti, 26 Haziran- 02 Temmuz haftalık gündem analizi raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin son 19 yılda yaşadığı büyük dönüşüm, ilerleme ve mega projelerine karşılık, muhalefet partileri ve medyası tarafından oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları tek tek deşifre edildi.
Katarlılara sınavsız tıp, kız öğrenci yurdunda silah, ak partili belediye cami yıkıyor, tank paleti fabrikası ve daha onlarca gerçek dışı iddia.
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadeledeki başarısına yer verilen raporda, aşılamada 50 milyon dozun aşıldığı hatırlatıldı. Marmara Denizi'ndeki müsilaj kirliliğine yönelik başlatılan seferberlik de raporda yer aldı.
Türkiye'nin 7. Uydusu Türksat 5A, 28 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı. Gelecek yıl uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 6A uydusu ile de Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten 10 ülke arasına gireceği belirtildi.
26 Haziran- 02 Temmuz tarihleri arasındaki gelişmelerden biri de Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olma özelliği taşıyan BOTAŞ Ertuğrul Gazi Gemisi'ne sıvılaştırılmış doğalgaz naklinin başlamasıydı Ayrıca Türkiye'nin ilk yerli çok maksatlı helikopter projesi Gökbey'in 3. Prototipinin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.
Karadeniz'de Ukrayna ve ABD'nin ortak katılımlarıyla "Deniz meltemi 2021" tatbikatı yapıldı. Türk Hava Yolları'nın 4 Haziran'dan sonra geçen 21 günlük sürede, günlük uçuş sayısı yüzde 23.4 arttı.
"Hayvanları koruma kanunu" teklifi, AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen medya kara propogandaya soyundu.
Ana muhalefet lideri, Katarlıların Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı yalanına sarıldı. Gerçekler ortada olmasına rağmen Kılıçdaroğlu öğrencilerden özür dilemek bir yana gerçek dışı iddiasının arkasında durdu.
CHP yandaşı medya da Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Oda TV, bir dizide kullanılan oyuncak silahları fotoğraflayarak "kız öğrenci yurdu silah deposu mu?'' başlığını attı. Yalan ve algı operasyonun hedefinde bu kez kadem vardı.
Sözcü gazetesi de Gümüşhane'de AK Partili belediyenin konut yapmak için cami yıkacağı iddiasını ortaya attı. Ancak; gerçek bambaşkaydı. Bahse konu camiinin yıkık olması sebebiyle yerine yenisinin inşa edileceği öğrenildi.
Kurmaca olduğu ortaya çıkan esnaf gezileri ile gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kanal İstanbul konusunda ittifak ortağı Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı. Yatırımcılara tehditlerin sonu gelmedi.
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