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Muhalefetin "Eski Türkiye" özlemi! A Haber'de flaş değerlendirmeler: Muhalefet üzerinde çok baskı var! Türkiye aleyhtarı odakları...

A Haber
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Giriş: 05.07.2021 13:22
Türkiye'yi yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, çöp, çukur, çamur dönemine çevirmek isteyenler kimler? Dev yatırımlar ve köprülerle ilgili muhalefetin yalanı nasıl deşifre oldu? İletişim Uzmanı Yazar Ali Saydam ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefetin Eski Türkiye özlemi! MUHALEFETİN "ESKİ TÜRKİYE" ÖZLEMİ!
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Muhalefetin Eski Türkiye özlemi!
Muhalefetin "Eski Türkiye" özlemi!
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