Muhalefetin "Eski Türkiye" özlemi! A Haber'de flaş değerlendirmeler: Muhalefet üzerinde çok baskı var! Türkiye aleyhtarı odakları...

Türkiye'yi yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, çöp, çukur, çamur dönemine çevirmek isteyenler kimler? Dev yatırımlar ve köprülerle ilgili muhalefetin yalanı nasıl deşifre oldu? İletişim Uzmanı Yazar Ali Saydam ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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