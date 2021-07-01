ABD’deki gizli ihanet projesi neden kuruldu? Erdoğan - Biden görüşmesi kirli odakları harekete geçirdi

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında ABD’li eski devlet adamları ve FETÖ’cülerin içinde bulunduğu ihanet ittifakı masaya yatırıldı. Program konuğu Araştırmacı Yazar Bülent Yavuz, söz konusu ittifakının kurulmasındaki ana sebebin belli zümrelerin Erdoğan – Biden görüşmesinin ardından istediği neticeyi hazmedememesi olarak yorumladı.

FETÖ rahat durmuyor! ABD'de bazı eski siyasetçiler ve devlet adamlarıyla bir araya gelen FETÖ kirli bir ihanet ittifakını devreye soktu. ''Türk Demokrasi Projesi'' ismiyle kurulan derneğin amacı Türkiye'yi yıpratmak ve uluslararası mecradaki itibarını bozmaya çalışmak. Derneğin kuruluş bildirisinde, hem Türkiye'yi hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler yer alıyor. Derneğin kurucuları arasında ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer alması dikkat çekiyor.

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan FETÖ, kara propaganda için bir kez daha düğmeye bastı. ABD'nin başkenti Washington'da, 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu.

BOLTON DARBECİLERİ SAVUNMUŞTU

Derneğin kurucuları arasında en çok dikkat çeken isim hiç şüphesiz John Bolton. Bolton, Ankara'nın Moskova ile olan yakın ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı da belirtip, Türkiye'ye ışık tutmak iddiasıyla bu projeye katıldığını duyurdu. Bolton, 15 Temmuz gecesi Amerikan basınına açıklamalar yapıp FETÖ'cü darbecileri savunmuştu.

ARALARINDA FETÖ'CÜLER DE VAR!

Derneğin kurucuları arasında eski CHP Milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir ve FETÖ'cü Önder Aytaç'ın arkadaşı Süleyman Özeren de var.

Araştırmacı – Yazar Bülent Yavuz şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir gruba bakıp, Amerikan politikası budur, ABD bunu yapmak istiyor demek çok yanlış olur. Biliyoruz ki bunlar gibi çok grup var. Washington başlı başına bir endüstri. Şunu söyleyebiliriz; genel hatları itibariyle Türkiye – ABD ilişkilerinin bozulmasını, gerginleşmesini isteyen önemli bir grup var Amerika'da. Bahsedilen grup da bunlardan bir tanesi. Öte yandan Türkiye'ye daha mesafeli bakan ve Türk Amerikan ilişkilerinin, Amerikan menfaatleri açısından çok değerli olduğunu düşünen Amerikalılar da var. Bunların da sayısı bir hayli fazla. Dolayısıyla bu geniş perspektifle baktığımız zaman, burada belirleyici olan nedir diye sorduğumuz zaman Amerikan Devleti'ne bakmamız lazım.

BIDEN'IN TÜRKİYE ALEYHİNE YAPTIĞI KONUŞMANIN NEDENİ!

Buradaki en güzel örneklerden bir tanesi; Joe Biden'ın Demokrat Parti aday adayıyken Türkiye aleyhine yaptığı konuşma. Biden'ın kazanma ihtimali çok düşük görünüyordu ve Trump'ın durumu çok iyiydi. Biden, delege seçimlerinin çok önemli olduğu o dönemde New Hampshire eyaletindeki Rum ve Ermeni lobisinin gücünün çok fazla olduğunu öngörerek bu açıklamayı yapmıştı.

BIDEN – ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BİRÇOK İNSANI HIRÇINLAŞTIRDI

Biden – Erdoğan görüşmesi öncesi beklentileri hepimiz biliyoruz. İlişkilerin kopma noktasına geleceğini, Amerika'nın Türkiye'ye çok sert çıkacağını söylüyorlardı. Fakat ne oldu? Şunu gördük; iki Başkan çok net bir şekilde mikrofonun karşısına çıkıp 'biz birlikte çalışacağız' dediler. Çözülmeyecek hiçbir sorunun olmadığını da belirttiler. Bu birçok insanı hırçınlaştırmış vaziyette ABD'de.

Bu dernekte Amerikan tarafına baktığımız zaman önemli isimleri görüyorsunuz. John Bolton, çok önemli bir isim ama devlette değil şu an. Keza Jeb Bush da öyle. Bu durumun getirdiği rahatlıkla bir pozisyon alma durumları var. Türk tarafına baktığımız zaman zaten soru işaretli, şaibeli kişilerden bahsediyoruz.