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Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu tamamlandı. 560 yıllık tarihi çarşı ziyaretçilerini bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, çalışmalar hakkında A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti

Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından tarihi Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu tamamlandı. 560 yıllık tarihi çarşı ziyaretçilerini bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, çalışmalar hakkında A Haber canlı yayınında bilgiler verdi.

Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti

NE ZAMAN FAALİYETE GEÇECEK?

Kurtulmuş, "1 Temmuz itibariyle Kapalıçarşı'mızın çatısı restore edilmiş ve turizme hazır bir şekilde inşallah faaliyete geçiyor. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti

"YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTU"

Eski halinin tamamen değiştiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Burada 800 bin kiremit kullanıldı. 630 gün çalışıldı. Yaklaşık 100 kişi çalıştı ve sonunda çok güzel bir manzara oluştu. Kapalıçarşı'mız yepyeni bir çehreye kavuştu." dedi.

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