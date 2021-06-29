Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları bitti

"YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTU"

Eski halinin tamamen değiştiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Burada 800 bin kiremit kullanıldı. 630 gün çalışıldı. Yaklaşık 100 kişi çalıştı ve sonunda çok güzel bir manzara oluştu. Kapalıçarşı'mız yepyeni bir çehreye kavuştu." dedi.