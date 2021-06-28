Son dakika: Türksat 5A göreve hazır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

"TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ VARLIĞINI DÜNYAYA GÖSTERECEK"

Son 1,5 yılda bu salgın sürecinde bile dünyanın merakla izlediği büyük dünya çapındaki büyük mühendislik projelerini faaliyete aldık. Türksat 5A da bunlardan önemlilerinden bir tanesi. 5A uydumuzu yılbaşında uzaya fırlatmıştık 4 Mayıs'a kadar da takibini yaptık yörüngesine yerleşti 1,5 aydır da sisteme entegrasyonu ve testleri de tamamlandı artık bugün 5A uydusu çalışmaya hazır vaziyette. Bugün Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Bunlar ülkemize gurur veren büyük güçlü Türkiye'nin uzaydaki varlığını da gücünü de bütün dünyaya gösterecek çok önemli büyük işlerden bir tanesi.