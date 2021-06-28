28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Türksat 5A göreve hazır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika: Türksat 5A göreve hazır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... 8 Ocak'ta uzaya fırlatılan Türkiye'nin haberleşme uydusu "Türksat 5A" tüm testleri başarıyla geçti ve bugün düzenlenecek törenle tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Her gün bir projenin bir taraftan açılışını bir taraftan temel atmasını yapıyoruz. Ülkemize gurur veren işler bunlar." dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Türksat 5A göreve hazır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

8 Ocak'ta uzaya fırlatılan Türkiye'nin haberleşme uydusu "Türksat 5A" tüm testleri başarıyla geçti ve bugün düzenlenecek törenle tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZE GURUR VEREN İŞLER"

Bakan Karaismailoğlu, "Bütün dünya artık biraz iyileşme aşamasına geçti ama Kovid-19 salgın süreciyle uğraşıyor 1,5 yıldır. Sistemlerin kitlendiği bir dönemde ülkemiz bunu fırsata çevirdi. Her gün bir projenin bir taraftan açılışını bir taraftan temel atmasını yapıyoruz. Ülkemize gurur veren işler bunlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ VARLIĞINI DÜNYAYA GÖSTERECEK"

Son 1,5 yılda bu salgın sürecinde bile dünyanın merakla izlediği büyük dünya çapındaki büyük mühendislik projelerini faaliyete aldık. Türksat 5A da bunlardan önemlilerinden bir tanesi. 5A uydumuzu yılbaşında uzaya fırlatmıştık 4 Mayıs'a kadar da takibini yaptık yörüngesine yerleşti 1,5 aydır da sisteme entegrasyonu ve testleri de tamamlandı artık bugün 5A uydusu çalışmaya hazır vaziyette. Bugün Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Bunlar ülkemize gurur veren büyük güçlü Türkiye'nin uzaydaki varlığını da gücünü de bütün dünyaya gösterecek çok önemli büyük işlerden bir tanesi.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Aktif 7.'nci uydumuz olacak bizim uzayda Türksat 5A. Dünyanın önemli bir kesimini artık kapsama alanına almış oluyoruz. Özellikle Avrupa, Kuzey Afrika, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Afrika'nın orta batısı ve Güney Afrika'da televizyon yayıncılığı açısından önemli bir kapsama alanına sahip olmuş olacağız. Bir de eski uydularımızın da yedekliğini sağlamış olacağız. 30 yıl oradaki yörünge haklarımızı da korumuş oluyoruz bununla birlikte. Veri haberleştirmede de önemli bir avantaj sağlayacak ülkemize ve dünyadaki kullanıcılarına.

UZAY VATAN'DA DA GÜÇÜ TÜRKİYE

Bu yeni nesil uydular hem hızı artıracak hem de ulaşım imkanlarını artıracak. Ticari olarak da önemli bir gelir kaynağı bunlar. Nasıl Mavi Vatan'daki gücümüzü nasıl hissettiriyorsak artık Uzay Vatan'da da güçlü büyük Türkiye olma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz.

Türksat 5A göreve hazır TÜRKSAT 5A GÖREVE HAZIR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA