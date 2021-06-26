Silah arkadaşları için bacağını feda eden Gazi Uzman Çavuş Yusuf Yayla’dan A Haber’e flaş açıklamalar: “Devletimizin büyüklüğünü gördüm! Terör bitecek”

TSK tarafından Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı devam ediyor.

Operasyonda, Kuzey Irak'ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda ederek gazi olan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, A Haber'e yayınlanan Arka Plan programında olay anını anlattı ve önemli mesajlar verdi.

Gazi Yusuf Yayla'nın A Haber'e özel açıklamaları şöyle;



O GECE NELER YAŞANDI?

21 Haziran gecesi saat 20:45 civarıydı. Bölgeye droneler ile saldırı yapıldı. O sırada bölgeye dronlar ile el bombası atıldı. Yanımda daha mesleğe yeni başlayan 2 arkadaşım vardı. Olay esnasında bombanın atıldığını gördüm ve bomba kucağıma düştü. Yapacağım tek şey o bombayı infilak ettirmekti ama zamanım yoktu. Bunun için de bomba ayaklarımın arasında patladı. Vatan sağ olsun dizimizi kaybettik. Vatana dizimizi değil, bacağımızı değil, canımızı da veririz. Canımız feda olsun.