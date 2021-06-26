Silah arkadaşları için bacağını feda eden Gazi Uzman Çavuş Yusuf Yayla’dan A Haber’e flaş açıklamalar: “Devletimizin büyüklüğünü gördüm! Terör bitecek”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı'nı tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda, Kuzey Irak’ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda ederek gazi olan 10. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla A Haber’e flaş açıklamalarda bulundu. Gazi Yayla, "Devletimizin büyüklüğünü ben bu son zamanlarda daha çok anlamaya başladım. Bölgede çok büyük bir operasyon yapılıyor ve teröre çok büyük bir darbe vuruldu. 30-40 yıldır devam eden bir terör var ama artık terörün biteceğine inanıyorum." dedi. Öte yandan Yayla, “Tek temennim...” dedi ve isteğini açıkladı. Peki, o gece Yusuf Yayla neler yaşadı? İşte o açıklamalar...
TSK tarafından Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı devam ediyor.
Operasyonda, Kuzey Irak'ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda ederek gazi olan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, A Haber'e yayınlanan Arka Plan programında olay anını anlattı ve önemli mesajlar verdi.
Gazi Yusuf Yayla'nın A Haber'e özel açıklamaları şöyle;
O GECE NELER YAŞANDI?
21 Haziran gecesi saat 20:45 civarıydı. Bölgeye droneler ile saldırı yapıldı. O sırada bölgeye dronlar ile el bombası atıldı. Yanımda daha mesleğe yeni başlayan 2 arkadaşım vardı. Olay esnasında bombanın atıldığını gördüm ve bomba kucağıma düştü. Yapacağım tek şey o bombayı infilak ettirmekti ama zamanım yoktu. Bunun için de bomba ayaklarımın arasında patladı. Vatan sağ olsun dizimizi kaybettik. Vatana dizimizi değil, bacağımızı değil, canımızı da veririz. Canımız feda olsun.
OLAY ANINDA NELER DÜŞÜNDÜ?
Silah arkadaşlığı gerçekten anlatılmaz. Kardeşten de ötedir bu. Duygu tarifsizdir. Çünkü o insanlarla aynı yerde yatıyorsun, kalkıyorsun aynı tabaktan yemek yiyorsun bu anlatılmaz. Çünkü orada biz birbirimizi birbirimize emanet ediyoruz.
Canlarımız birbirimize emanet. Aynı şekilde bu benim başıma değil de yanımdaki arkadaşımın başına gelseydi onunda aynısını yapacağından emindim.
BOMBA NASIL PATLADI?
O bölgede bacağımı koyduğum yerde bir mayın daha varmış onun patlamasıyla ayağımı diz kapağından kopardı. Benim bacağımı kaybedip kaybetmemem önemli değil. Orada önemli olan kimseye bir şey olmasın. Bizim önceliğimiz yaşamaktan çok öldürmek. Daha fazla bu konuyu hatırlamak istemiyorum. Psikolojim daha yeni yeni düzelmeye başladı. Bu konuda anlayış gösterirseniz sevinirim.
"DEVLETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRDÜM! TERÖR BİTECEK"
Devletimizin büyüklüğünü ben bu son zamanlarda daha çok anlamaya başladım. Bölgede çok büyük bir operasyon yapılıyor ve teröre çok büyük bir darbe vuruldu. 30-40 yıldır devam eden bir terör var ama artık terörün biteceğine inanıyorum.
"BABAMIN TEK SÖZÜ…"
Babam da emekli uzman jandarma... Babam ilk görüştüğümüzde dediği tek kelime 'seninle gurur duyuyorum' sözü oldu.
TÜRK HALKINA ÖNEMLİ MESAJ VE SAVUNMAYA ÖVGÜ
Türk halkı rahat olsun. Bu askerimiz, polisimiz, bu iman gücü bizde oldukça bu bayrak inmeyecek, bu ülkede ezan dinmeyecek. Gerçekten Türkiye'nin son zamanlarda teknoloji olarak büyümesinden bu katkıyı en çok da askerimiz gördü. Yani bölgede SİHA'larımız, tanklarımız, silahlarımız olsun bizi arazide öne çıkarması bizim için çok iyi oldu. Bunun için çalışan Milli Savunma Bakanlığımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...
- Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...
- YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
- YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?
- YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
- YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
- YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!
- Bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak?