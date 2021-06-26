İstanbul için tarihi gün! Kanal İstanbul için ilk temel bugün atılıyor
Yaklaşık 45 km'lik proje Marmara'dan Karadeniz'e uzanacak. Kanal İstanbul tamamlandığında günde 150-160 gemi tarafından kullanılacak. Panama Kanalı'yla kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde hizmet verecek. Kanal İstanbul'u günde ortalama 150 gemi kullanacak ve bu sayede 8 milyar dolar Türk ekonomisine gelir sağlanmış olacak. Mega proje ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu ve Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün değerlendirdi.
Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün açıklamaları:
2011 yılıydı yani tam 10 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesini müjdelemişti.
'2 yılda projeyi yap 1 yılda inşaatı yap' sözü bizim çok önemlidir. Biz etüt aşamasına çok fazla süre veriyoruz.
Nasıl ki şehirlerin sıkışan trafiğine karşı çevre yolu inşa ediliyorsa Kanal İstanbul da deniz yolumuza rahatlama sağlayacak. Buraya topoğrafik ve coğrafik bir müdahale yapacağız ve bu çok doğru olmalı. İşte bu noktada bizim 5 yılımız çok hassas çalışmalarla geçti. 5 tane alternatif çalışıldı. Biz Karadeniz ile Marmara'yı birleştireceğiz.
Biz bu birleşimin en doğru noktasını analiz ettik. Hidrodinamik, jeoloji, depremsellik, geoteknik mühendisliği, tabiat, doğa ve çevre konularında ciddi uzmanlar ile her şeyi inceledik. Kimse bilmiyor birçok noktada çakılmış borularımız var. 250 yerde zeminin tomoğrafisini çektik jeofizik yöntemle. 4 nokta 17 bin sondajımız var, karşı karış inceledik.
Biz bize söylenen her sözü, dinliyoruz. Biz yapılması gerekeni yapıyoruz. Bizim vazifemiz doğayı ve tabiatı korumak. Ormanları bozmayalım, meskun mahalleri bozmayalım su kaynaklarını koruyalım bunların hepsini tek tek inceleyerek yaptık."
Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın açıklamaları:
"Türkiye'de ve dünyada yapılan projelerin maliyetini bir düşünelim ve aslında Kanal İstanbul'un maliyetinin aslında çok yüksek olmadığını daha iyi anlarız. Kazanılan para karşılığında ne elde edilecek buna çok iyi bakmak lazım. İstanbul'a yerel değil küresel bakmak lazım.
İstanbul bulunduğu coğrafyanın en önemli şehri. Yüz milyonlarca insanın yaşadığı trilyonlarca doların dolaştığı bir havzanın merkezi. Bu İstanbul'un potansiyeli ancak son yıllara kadar bunu harekete geçirecek kapasite yeterli değildi.
Yapılan havalimanı, otoyollar ve yatırımlar turizme sağlanan destekler, ARGE'ye verilen önemle bu potansiyel harekete geçirildi. Kanal İstanbul sadece bir kanal değil içinde çok önemli yaşam alanlarını olduğu dev bir kompleks. Kanal İstanbul aynı zamanda bir deniz çevre yolu."
Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu'nun açıklamaları:
"İstanbul Boğazı'ndan her geçen araç fener ve tahlisiye ücreti ödüyor. Ama bu ücret yok sembolik bir rakam. Geminin çalışan jeneratörünün 1 saatlik yakıt miktarı kadar bir para. Bu kadar bir ücret yani sembolik bir rakam.
Özel birtakım yükler taşıyorsanız yapmanız gereken ve uymanız gereken kurallar ancak bunun dışında gerek kalmıyor. Ama diğer kanallar böyle mi? Tabii ki değil! Buraları bir çanta para bırakmadan geçme şansınız yok.
Montrö Boğazlar sözleşmesinde bir madde var orada 'alternatif bir güzergah olmaması sebebiyle…' burası çok önemli. Ama Kanal İstanbul yapıldığı zaman artık bir alternatif olacak. Boğaz'da tek yönlü trafik oluyor ve bekleme süreleri oluyor.
Burada mazot yakılacak, yük geç tahliye edilecek ve kiralık gemi bedelleri var. İşte bu noktada Kanal İstanbul'a yönelecek. Şu anda Boğaz kirliliğimizin sebeplerinden biri de bu hayalet gemilerde yakılan yakıtlar ve doğaya salınan gazlar.
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları:
İnşa edilen köprüler otoyolun içerisinde yer alıyor ve buradan bir ücret alınmayacak. Yani buralardan bir para alınmayacak. Burası bizim yürüttüğümüz projelerin bir parçası olarak ortaya çıkıyor.
Bu proje alanında bir trafik oluşmayacak. Burada 4 gidiş 4 geliş olmak üzere 8 şeritli bir yol yapıyoruz. Bağlantı yolları ile birlikte burası 12 şeride çıkıyor. Trafiğe bir yük getirmesi söz konusu olamaz. Trafik konusunda bir endişeye gerek yok.
Biz öngörebildiğimiz ufuktaki en uzun süreyi hedefleyerek projelere imza atıyoruz. Bu tarz projelerde 30 yıllar gerçekten kısa süreler biz de buna göre hareket ediyoruz. Ama zamanla yeni ihtiyaçlar olacaktır. Geliştikçe o ihtiyaçlar devreye alınabilir."
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'ın açıklamalar:
"Ben yapılacak bu projenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok büyük bir proje, büyük bir vizyon ve yüzyılın projesidir. 10 yıldır tartışılıyor ve 10 yıldır ülkemizin gündeminde. Yeteri kadar etüt edildiğini ve çalışıldığını ve bu aşamaya gelindiğini düşünüyorum.
Deniz kenarında Kuzguncuk'ta yaşadığımız için deniz trafiğini her günü görüyoruz. 3 gemi bir birini sollayarak trafik oluşturuyor. Biz bunları her gün görüp yaşıyoruz. Gemilerin birbiriyle yarıştığına defalarca şahit oldum.
Boğaz'da o kadar yoğun bir trafik var ki neredeyse dakika boş geçmiyor. Bu proje bir ihtiyaç olduğu net şekilde oraya çıkıyor. Proje yönelik olarak ciddi bir eleştiri görmüyorum."
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