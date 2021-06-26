İstanbul için tarihi gün! Kanal İstanbul için ilk temel bugün atılıyor

Nasıl ki şehirlerin sıkışan trafiğine karşı çevre yolu inşa ediliyorsa Kanal İstanbul da deniz yolumuza rahatlama sağlayacak. Buraya topoğrafik ve coğrafik bir müdahale yapacağız ve bu çok doğru olmalı. İşte bu noktada bizim 5 yılımız çok hassas çalışmalarla geçti. 5 tane alternatif çalışıldı. Biz Karadeniz ile Marmara'yı birleştireceğiz.