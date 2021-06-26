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Stres koronavirüs aşısının antikorunu engelliyor! Strese karşı ne yapmalı?

Sağlıklı beslenip, stresten uzak duranların koronavirüs aşısıyla birlikte daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. Peki stresten uzak durmak için nelere dikkat etmeliyiz?

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Stres koronavirüs aşısının antikorunu engelliyor! Strese karşı ne yapmalı?

Stresten uzak durmak ve sağlıklı beslenmek vücuttaki antikor oranını artırıyor.

İngilltere'de yapılan bir araştırmaya göre stres antikor üretim oranını azaltıyor mutluluk ise artırıyor.

Mutlu olmak için ne yapmamız gerekiyor işte uzmanından yanıtı.

65 yaş üstü kişilerde Kronik rahatsızlık olmasa bile stres antikor oluşmasını engelliyor.

Uzmanlar gençlere ve yaşlılara güçlü antikor oluşması için bu tavsiyeleri veriyor.

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