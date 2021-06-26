Stres koronavirüs aşısının antikorunu engelliyor! Strese karşı ne yapmalı?
Sağlıklı beslenip, stresten uzak duranların koronavirüs aşısıyla birlikte daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. Peki stresten uzak durmak için nelere dikkat etmeliyiz?
ÖZEL HABER A Haber
Stresten uzak durmak ve sağlıklı beslenmek vücuttaki antikor oranını artırıyor.
İngilltere'de yapılan bir araştırmaya göre stres antikor üretim oranını azaltıyor mutluluk ise artırıyor.
Mutlu olmak için ne yapmamız gerekiyor işte uzmanından yanıtı.
65 yaş üstü kişilerde Kronik rahatsızlık olmasa bile stres antikor oluşmasını engelliyor.
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