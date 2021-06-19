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İstanbul Arnavutköy'de sağanak yağmur etkili oldu! Birçok ev ve iş yerini su bastı

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Giriş: 19.06.2021 16:51
Güncelleme:19.06.2021 17:37
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Arnavutköy’de yağış nedeniyle derenin taşması sonucu birçok binanın bodrum katı ve iş yerini su bastı. Öte yandan Arnavutköy civarında etkili olan sağanak yağış cadde ve yol kenarlarını göle çevirdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bölgeden ilk görüntüler...

ARNAVUTKÖY'DE DERE TAŞTI: BODRUM KATINDA BULUNAN 4 DAİREYİ SU BASTI

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bir binanın bodrum katındaki 4 daireyi su bastı. Suyun yüksekliği 1 metreyi bulurken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

SUYUN YÜKSEKLİĞİ 1 METREYİ BULDU

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu Karlıbayır Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında 4 daireyi su bastı. O sırada dairede bulunanlar büyük korku yaşadı. Suyun yüksekliği 1 metreyi buldu. Dairelerdeki eşyalar ise suda yüzerken, bellerine kadar olan suya giren vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Onlara apartmandaki komşuları yardım etti. Bu sırada yere yığılan bir daire sahibi gözyaşlarına boğuldu.



YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Öte yandan Arnavutköy civarında etkili olan sağanak yağış cadde ve yol kenarlarını göle çevirdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle araçlar yolda kalırken, yağıştan dolayı bir minibüsün kapısı bozuldu. Minibüs kapısı açık bir şekilde seyir etmek zorunda kaldı. Bir marketi de su bastı.

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