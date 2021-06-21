A Haber canlı yayınında kritik değerlendirme! HDP'nin asıl amacı ne? Parti binalarına saldırılarla ne hedefleniyor?

"HDP MESELELERİ ÇARPITMAYA ÇALIŞIYOR"

HDP'nin PKK'nın asker alma birimi gibi çalıştığını belirten Pazarcı, "HDP'nin izlediği strateji belli oldu. İddianame ile ilgili şöyle bir fotoğraf çekmek mümkün; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 'önümüze öyle bir konu geldi ki HDP denilen siyasi yapı teröre bulaşmamış insanları kapıdan içeri sokmuyor' dedi. 800 civarında kamu davasından bahsediliyor. 5 binin üzerinde ayrı suç var. Bunların çoğu da insanlık suçu. Hem terör hem de mesela yakalanan kenevirlerin PKK işi olduğu ortada. HDP yine meseleleri çarpıtmaya çalışıyor. Örneğin İzmir'deki saldırı. HDP'nin stratejisi bu, meseleyi çarpıtmak. Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in bir tavrı yok. Seçim yollarını arıyor. Burada bir terör yapılanması var. Adeta PKK'nın asker alma birimi gibi çalışan bir HDP'den bahsediyoruz. Bununla ilgili yüzlerce olay var." dedi.