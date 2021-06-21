A Haber canlı yayınında kritik değerlendirme! HDP'nin asıl amacı ne? Parti binalarına saldırılarla ne hedefleniyor?
Parti binalarına saldırılar ve AYM'nin HDP'nin kapatılması davasındaki iddianameyi kabul etmesi A Haber canlı yayınında değerlendirildi. HDP'nin PKK'nın asker alma birimi gibi çalıştığı belirtilirken, provokasyonlarda da etkin rol aldığı ifade edildi. A Haber'de iç ve dış kaynaklar üzerinden başlatılan eylemlere sessiz kalan muhalefete tepki gösterildi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş canlı yayında gündemi değerlendirdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber canlı yayınından HDP'nin kapatılması davası ve parti binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi.
Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında AYM'nin HDP'nin kapatılması davasındaki iddianameyi kabul etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.
"HDP MESELELERİ ÇARPITMAYA ÇALIŞIYOR"
HDP'nin PKK'nın asker alma birimi gibi çalıştığını belirten Pazarcı, "HDP'nin izlediği strateji belli oldu. İddianame ile ilgili şöyle bir fotoğraf çekmek mümkün; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 'önümüze öyle bir konu geldi ki HDP denilen siyasi yapı teröre bulaşmamış insanları kapıdan içeri sokmuyor' dedi. 800 civarında kamu davasından bahsediliyor. 5 binin üzerinde ayrı suç var. Bunların çoğu da insanlık suçu. Hem terör hem de mesela yakalanan kenevirlerin PKK işi olduğu ortada. HDP yine meseleleri çarpıtmaya çalışıyor. Örneğin İzmir'deki saldırı. HDP'nin stratejisi bu, meseleyi çarpıtmak. Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in bir tavrı yok. Seçim yollarını arıyor. Burada bir terör yapılanması var. Adeta PKK'nın asker alma birimi gibi çalışan bir HDP'den bahsediyoruz. Bununla ilgili yüzlerce olay var." dedi.
"HDP PKK VE PYD'NİN MESELELERİNİ GÜNDEMDE TUTUYOR"
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş HDP'ye oy verenlerin artık PKK'nın çağrılarına cevap vermediğini dile getirdi.
A Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Aktaş, "HDP'nin bir politikası yoktur. Bölge halkı çukur eylemlerinden sonra PKK'nın çağrılarına cevap vermedi. HDP 200-300 kişiyle miting yapar hale geldi. Oyunu HDP'de tutanların 2 beklentisi vardı. Birincisi yüzünü Türkiye'ye dön, ikincisi ise ayak bastığın toprakla ilgilen. Fakat HDP'nin kendisine oy veren seçmene de eyvallahıyok. Bir politikası da yok. PKK ve PYD'nin meselelerini dünya gündeminde tutmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
Aktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Kapatmanın hukuki tarafı var. HDP'nin kendini fesh etmesi ya da başka partide devam etmesi. Kapatmanın AK Parti ile ilişkilendirilmesinin etkisi olacak. AK Parti Türkiye'de Kürt oylarının yarısını alan parti. HDP seçmeninin yüzde 25'i de AK Parti'ye geçişli. "
"MİLLETİMİZ BU OYUNLARA GELMEYECEK"
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar A Haber ekranlarında Millet İttifakı'nın da dahil olduğu provokasyonlara tepki gösterdi.
"Milletimiz gereken cevabı verecektir" diyen Kırkpınar, "Aslında İzmir'de HDP binasına yapılan saldırı ile Diyarbakır'da Ağrı'da AK Parti binalarına yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Yakalanan hainlerin tüm ilişkilerin ortaya çıkartılarak en ağır bir şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Bu provokasyonlara karşı milletimiz en önemli mesajı verecektir. Türkiye provokatif saldırılara, darbecilere, çetelere, terör örgütleriyle, ve dışardan ülkemizi yönlendirmeye çalışanlarla mücadele etmeye devam edecek. Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü istemeyenler her yolu deniyorlar. Terör örgütleriyle işbirliği yapanlar oyunlarına birilerini de ortak edilyorlar. Bu yolla da erken seçimi öne sürüyorlar. Bu oyunları kuranlara aziz milletimiz gerekli cevabı verecektir. Muhalefetin erken seçim düşüncesinin altında yatan da budur. Tüm provokasyonları kullanarak gündem belirlemeye çalışıyorlar." dedi.
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