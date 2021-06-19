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Dublör TIR operasyonu! İstanbul'da 38 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

'da Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 38 milyon TL değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi. Ayrıntıları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Dublör TIR operasyonu! İstanbul'da 38 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ramazan Almaçayır'ın canlı yayında anlattıkları:

Kaçakçılar yakalanmamak için dublör TIR kullandılar. Operasyonda binlerce kaçak eşya bulunuyor.

Kaçakçılar 'dan yükledikleri TIR'la 'ye giriş yapmaya çalıştılar. Aslında şeytani bir plan uygulamaya çalıştılar.

TIR'lardan birisine normal standartlara uygun olan eşyalar ve cam kavanozlar yüklendi. İki TIR'da da bu eşyaların olduğu izlenimini vermeye çalıştılar.

Ancak TIR'ın birinde 38 milyon TL değerinde kaçak ürünler yer alıyordu. Ekipler risk almadan TIR'ı kontrol ettiler.

Birinci TIR cihazından geçti ve problem yaşanmadı. Kaçakçılar bu TIR'ın plakasını söküp diğer TIR'a taktılar. Ve böylece geçiş yaptılar.

Ancak yapılan incelemede ekipler kaçak TIR'ın içerisindeki eşyaların peşine düştü. Kaçakçılar yolda onları bekleyen TIR'ın plakası ile kaçak eşya taşıyan TIR'ın plakasını değiştirdiler.

Burada bir TIR daha devreye girdi dublör olarak. O TIR'ın plakasını takan kaçak ürünlerin olduğu TIR yokla devam etti ancak ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kaçak eşyalar ele geçirildi.

Yaşanan olayda tam 4 tane dublör TIR kullanıldı. Ancak ekiplerin başarılı operasyonuyla 6 kişi yakalandı. Bu 6 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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