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Marmara Denizi'nde 'ölümcül gaz' tehlikesi! Hidrojen sülfür nasıl oluşur?

Müsilaj felaketine çözüm için Denizi'nde bilim seferi düzenleyen akademisyenler, bin 270 metre derinliğindeki 'nda ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu tespit etti. Çınarcık Çukuru'ndaki ölümcül hidrojen sülfür oluşumuyla ilgili gelişmeleri canlı yayınına katılan Profesör Doktor değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Marmara Denizi'nde 'ölümcül gaz' tehlikesi! Hidrojen sülfür nasıl oluşur?

Profesör Doktor Murat Yiğit'in açıklamaları:

"Hidrojen sülfürün çok uzun ve çeşitli sebepleri var ama aslında denizlerimizde yaşamın bir parçası olan organik yük bakteriler tarafından ayrıştırılır.

Bunu yaparken bakteriler oksijeni kullanır.

Bakteriler doğal yaşamın bir parçasıdır ve organik yükü parçalarlar. Ancak oksijenin az olduğu ya da sisteme giren organik madde yükünde bir artış olduğunda oksijen ihtiyacı duyan bakteriler, sudaki sülfirik yoğunluktan oksijen çekmeye çalışırlar.

Böyle bir ortamda kokusu ağır olan zehirli ve toksik olan hidrojen sülfür ortaya çıkar. Bizler bu duruma üzüldük ama açıkçası çok şaşırmadık veya sürpriz olmadı.

Müsilajın ilk olduğu zamandan beri söylüyoruz sıkıntı olduğunu. Gereken tüm adımlar atılıyor. Ama biz şu anda kapımızın önüne konulan çöpleri topluyoruz. Aslında bunun kaynağına bakmamız lazım.

Boğazları ve 'yi Karadeniz ekosisteminden ayrı düşünemeyiz. 'nden bir çok akıntı boğazlar sistemine geliyor. 19 kadar ülkenin çöpünü ve atığını 'ya taşıyor."

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