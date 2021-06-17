Marmara Denizi'nde 'ölümcül gaz' tehlikesi! Hidrojen sülfür nasıl oluşur?
Müsilaj felaketine çözüm için Marmara Denizi'nde bilim seferi düzenleyen akademisyenler, bin 270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'nda ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu tespit etti. Çınarcık Çukuru'ndaki ölümcül hidrojen sülfür oluşumuyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Profesör Doktor Murat Yiğit değerlendirdi.
Profesör Doktor Murat Yiğit'in açıklamaları:
"Hidrojen sülfürün çok uzun ve çeşitli sebepleri var ama aslında denizlerimizde yaşamın bir parçası olan organik yük bakteriler tarafından ayrıştırılır.
Bunu yaparken bakteriler oksijeni kullanır.
Bakteriler doğal yaşamın bir parçasıdır ve organik yükü parçalarlar. Ancak oksijenin az olduğu ya da sisteme giren organik madde yükünde bir artış olduğunda oksijen ihtiyacı duyan bakteriler, sudaki sülfirik yoğunluktan oksijen çekmeye çalışırlar.
Böyle bir ortamda kokusu ağır olan zehirli ve toksik olan hidrojen sülfür ortaya çıkar. Bizler bu duruma üzüldük ama açıkçası çok şaşırmadık veya sürpriz olmadı.
Müsilajın ilk olduğu zamandan beri söylüyoruz sıkıntı olduğunu. Gereken tüm adımlar atılıyor. Ama biz şu anda kapımızın önüne konulan çöpleri topluyoruz. Aslında bunun kaynağına bakmamız lazım.
Boğazları ve Ege'yi Karadeniz ekosisteminden ayrı düşünemeyiz. Tuna Nehri'nden bir çok akıntı boğazlar sistemine geliyor. Tuna 19 kadar ülkenin çöpünü ve atığını Marmara'ya taşıyor."
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