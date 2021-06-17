Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Peki neler olacak?

Ekonomi beklediğimizden çok daha hızlı canlanabilir. Bu Türkiye'nin büyümesi ve 85 milyona aş ve istihdam yaratmak adına güzel göstergeler ama enflasyonu da hızlı tetikleyebilir. Merkez Bankası bunları da dikkate alarak bu yüzden bir bekle-gör yaptı. Bence bu doğru bir karar.